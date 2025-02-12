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Міністр оборони США на «Рамштайні» окреслив ймовірні підходи до завершення війни

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міністр оборони США на «Рамштайні» окреслив ймовірні підходи до завершення війни
Геґсет наголосив, що будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена дієздатними європейськими та неєвропейськими військами
фото: facebook.com/ostap.yarysh

«США не вірять, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів»

Новий очільник Пентагону Піт Геґсет на зустрічі у форматі «Рамштайн» окреслив бачення безпекової політики США щодо України. Його заяви передає журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

«Як і ви, ми хочемо суверенну та процвітаючу Україну. Але ми повинні почати з визнання того, що повернення до кордонів України до 2014 року є нереалістично метою. Прагнення до цієї ілюзорної мети лише продовжить війну та спричинить ще більше страждань», – заявив Геґсет.

За його словами, міцний мир для України має включати міцні гарантії безпеки, щоб гарантувати, що війна не почнеться знову. «Це має бути не Мінськ-3. Проте США не вірять, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів», – зауважив посадовець.

Геґсет наголосив, що будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена дієздатними європейськими та неєвропейськими військами.

«Якщо їх розгорнуть як миротворчу місію в Україні, це має бути поза НАТО, і вони не повинні підпадати під дію статті пʼятою. Необхідно також забезпечити жорсткий міжнародний нагляд за лінією зіткнення. Як частина будь-яких гарантій безпеки, американські війська не будуть розгорнуті в Україні», – підкреслив новий очільник Пентагону.

Також Геґсет додав, що аби забезпечити ефективну дипломатію та знизити ціни на енергоносії, які «фінансують російську військову машину», президент Трамп нарощує американське виробництво енергії та заохочує інші країни робити те саме. Так, на переконання міністра оборони, зниження цін на енергоносії в поєднанні з ефективнішим застосуванням енергетичних санкцій нібито допоможе залучити Росію до переговорів.

«Захист європейської безпеки має бути імперативом для європейських членів НАТО, оскільки Європа має надати переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні. Це означає надання більше боєприпасів та спорядження та розширення своїх промислових баз», – підсумував очільник Пентагону.

Нагадаємо, у Брюсселі сьогодні, 12 лютого, розпочалося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Учасники обговорять, зокрема, поточні військові потреби держави. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Вперше це засідання очолює держсекретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі. Участь у зустрічі також бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.

«Главком» детально розповів, як питання є на порядку денному.

Зустріч у форматі «Рамштайн» – це засідання Контактної групи з питань оборони України, яка була створена США у 2022 році. Ці зустрічі проходили під головуванням США та об’єднують міністрів оборони і представників десятків країн-партнерів, які надають військову допомогу Україні. Першу таку зустріч провели на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.

Під час зустрічей посадовці обговорюють поставки зброї, боєприпасів і техніки для ЗСУ, військові навчання українських солдатів та довгострокову підтримку оборони України.

До слова, під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9 січня Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки на $2 млрд.

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Теги: міністр війна Європа військові навчання військові навчання Україна президент журналіст Рустем Умєров зниження цін Піт Гегсет

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