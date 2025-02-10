Ніно Катамадзе може потрапити за ґрати? Суд у Грузії висунув звинувачення співачці

Як зазначила Ніно Катамадзе, почуття несправедливості накопичилося настільки, що «вона не знає, як зупинити цей голос»

Ніно Катамадзе виконувала гімн Грузії, коли всі обвинувачені заходили до зали

У Кутаїсі (Грузія) 10 січня розпочався суд над девʼятьма учасниками акції протесту щодо незаконного ув'язнення директорки кількох грузинських видань Мзії Амаглобелі. Серед них співачка Ніно Катамадзе. Про це повідомляють грузинські медіа.

У Кутаїському міському суді почали розглядати справу про адміністративне правопорушення щодо девʼятьох людей за 30-хвилинну акцію протесту перед будинком судді Малхаза Окропірашвілі в Кутаїсі через ув'язнення Мзії Амаглобелі.

Ніно Катамадзе під час акції протесту в Кутаїсі фото з відкритих джерел

Хоча акція відбулася ще 26 січня, поліція вирішила відреагувати лише 6 лютого.

Міністерство внутрішніх справ склало протоколи на:

журналіста, редактора Georgian News / Mountain News Гелу Мтівлішвілі;

співачку Ніно Катамадзе;

вчительку, лауреатку Національної вчительської премії Ладо Апхазаву;

журналісток Хвичу Вашакмадзе та Еку Кухалашвілі;

психологів Кетеван Пілаурі та Маю Цірамуа;

громадську активістку Ірину Зарандію;

депутата міської ради Ланчхуті Гіві Цинцадзе.

Як зазначила Ніно Катамадзе, почуття несправедливості накопичилося настільки, що «вона не знає, як зупинити цей голос».

«У мене ніколи не було концерту в залі суду, але вільне слово, вільний голос лунає, він не зупиняється. Людина не може зупинити це всередині», – сказала співачка.

Грузинський суд звинуватив співачку Ніно Катамадзе у «порушенні правил проведення маніфестацій».



Коли обвинувачені заходили до зали, Ніно Катамадзе виконувала гімн Грузії pic.twitter.com/4atCJxR2KE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 10, 2025

Усім дев'ятьом інкримінують частину 3 статті 174 Кодексу про адміністративні правопорушення – раніше вона передбачала як покарання арешт на строк до 15 діб. Однак, згідно з останніми змінами грузинського уряду від 6 лютого, дія тягне за собою штраф у розмірі 5000 ларі (приблизно 74 900 гривень) або позбавлення волі на строк до 60 днів.

Нагадаємо, грузинська співачка Ніно Катамадзе відвідала реабілітаційний центр Міністерства внутрішніх справ України, щоб підтримати українських бійців.