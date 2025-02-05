Парламент Грузії позбавив мандатів майже пів сотні опозиційних депутатів

У грузинському парламенті з 12 мандатами залишається партія «Гахарія за Грузію»

Мандати втратили представники трьох опозиційних коаліцій

Грузинський парламент припинив повноваження 49 опозиційних депутатів. Йдеться про членів «Єдності – Національного руху», «Коаліції за зміни» та «Сильної Грузії». Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Підставою для ухвалення відповідного рішення стала вимога депутатів про припинення повноважень, з якою вони звернулися до парламенту у листопаді минулого року.

На цей час у парламенті з 12 мандатами залишається партія колишнього прем'єр-міністра «Гахарія за Грузію». Вона, як і інші партії, які подолали прохідний бар'єр на виборах 26 жовтня 2024 року, не визнає результати голосування легітимними та не бере участі у парламентській діяльності, проте представники цього політичного об'єднання не подавали заяви про припинення своїх повноважень.

За підсумками парламентських виборів 2024 року «Сильна Грузія» отримала 14 мандатів, «Коаліція за зміни» – 19, а «Єдність – Національний рух» – 16 мандатів. Представники трьох опозиційних об'єднань у листопаді та грудні минулого року написали заяви про дострокове припинення повноважень депутатів парламенту.

Нагадаємо, у неділю, 2 лютого, у столиці Грузії Тбілісі поновилися протести з вимогою провести перевибори в країні. Основні події розгорталися біля торгового центру Tbilisi Mall. Там відбулося фізичне протистояння між силовиками і демонстрантами. Зокрема, мітингувальники намагалися перекрити дорогу, а співробітники правоохоронних органів вимагали звільнити її, не дозволивши протестантам реалізувати задумане.

Як повідомлялося, грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа». Також було затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Йдеться про почесного голову керівної партії «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі та 19 інших грузинських посадовців.