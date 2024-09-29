В РФ поліція вербує на війну в Україну жінок-порушниць

Поліцейські РФ пропонують правопорушникам, в тому числі і жінкам, їхати на війну в Україну і звільнення від відповідальності

Російська поліція вербує правопорушників для участі у війні проти України, залучаючи навіть жінок. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив» з посиланням на видання ASTRA.

За інформацією, поліцейські пропонують правопорушникам, зокрема й тим, хто засуджений за кримінальні злочини, можливість уникнути покарання в обмін на участь у бойових діях на фронті. Окрім чоловіків, дедалі частіше такі пропозиції отримують і жінки, яких залучають до допоміжних і бойових підрозділів. Така тактика вербування є частиною масштабних зусиль російської влади з поповнення армійських резервів на тлі значних втрат на фронті.

«Мешканцю ,Брянської області, який ударив знайомого ножем у живіт, поліцейські запропонували укласти контракт з МО РФ, але той відмовився. А в Сиктивкарі 46-річний підозрюваний у крадіжці кави та цукерок із місцевого магазину погодився поїхати на війну до України. В Ухті 56-річний чоловік, який викрав 2 банки яловичих консервів і пляшку горілки, також виявив бажання воювати у складі ЗС РФ», – повідомляє ASTRA.

Крім того, за інформацією від видання, вирушити на «СВО» пропонують навіть жінкам: так, у Нижньогородській області укласти контракт в обмін на звільнення від відповідальності порадили 50-річній місцевій жительці, яка вкрала продукти із сільського магазину на суму 3 тис рублів.

Нагадаємо, Держдума РФ раніше ухвалила закон про припинення кримінального переслідування підсудних, якщо вони укладуть контракт про проходження військової служби.

Раніше повідомлялось, що Російська Федерація буде змушена оголосити чергову хвилю мобілізації до кінця 2024 роки попри те, що наразі її численність більше від української.

До слова, чиновники з Міноборони РФ вимагають від російського диктатора Володимира Путіна оголосити нову хвилю мобілізації. Москва все більше говорить про неминучість мобілізації в РФ.

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