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Китай нарощує свої ядерні озброєння – Білий дім

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай нарощує свої ядерні озброєння – Білий дім
Китай збільшує кількість ядерної зброї
колаж: УНІАН

США помітили, що Китай продовжує фінансувати розробку конкретних видів озброєнь

Китай збільшує свій ядерний потенціал. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки (СНБ) Білого дому Джон Кірбі.

Пекін, за його словами, робить це в умовах відсутності угоди між Китаєм і США, аналогічної російсько-американському Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

«Що стосується ситуації з ядерним озброєнням, немає жодних домовленостей із Китаєм, аналогічних новому ДСНО. Ми всі знаємо, що Китай продовжує фінансувати розробку цих конкретних видів озброєнь», – сказав Кірбі. Він додав, що президент США Джо Байден намагається «керувати цими найважливішими двосторонніми відносинами» в ядерній сфері.

Нагадаємо, Китай почав дипломатичний тиск на позиції США в ядерній сфері, стрімко зміцнюючи власний ядерний потенціал.

Пекін, єдиний із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, який взяв на себе зобов'язання не застосовувати ядерну зброю першим, закликав у Женеві решту членів виконати це зобов'язання і засудив заходи Вашингтона щодо захисту своїх союзників.

Китай представив офіційну пропозицію, стверджуючи, що ядерна політика «не застосовувати першими» стає важливим міжнародним консенсусом і пріоритетом. 

До слова, Китай продовжує нарощувати кількість ядерних боєголовок, і до 2030 року за цим показником може зрівнятися зі США та Росією.Фахівці  SIPRI підрахували, що китайські запаси ядерної зброї зросли з 410 до приблизно 500  боєголовок у 2023 році і до 2030 року можуть сягнути 1000 боєголовок.



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Теги: Китай ядерна зброя політика президент озброєння обмеження

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