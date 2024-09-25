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США 26 вересня можуть оголосити про нову значну фінансову підтримку України: про яку суму йдеться

Степан Гафтко
glavcom.ua
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США 26 вересня можуть оголосити про нову значну фінансову підтримку України: про яку суму йдеться
США передадуть Україні черговий пакет фінансової допомоги
фото з відкритих джерел

Адміністрація Байдена попросить Конгрес виділити термінові кошти для України

Сполучені Штати Америки 26 вересня можуть оголосити про новий пакет фінансової допомоги для України на суму понад $8 млрд. Про це інформує агентство Reuters.

Як зазначають у виданні із посиланням на анонімні джерела у Конгресі США, президент Сполучених Штатів Джо Байден веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати $5,6 млрд військової допомоги Україні до 30 вересня – кінця федерального фінансового року, коли закінчується термін дії повноважень.

Також планується, що ще $2,4 млрд буде виділено в рамках проєкту «Ініціатива сприяння безпеці України», який дозволяє США не використовувати зброю із своїх запасів для відправлення в Україну, а закуповувати її у приватних компаній.

Додамо, на сьогоднішньому брифінгу для преси заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Україна отримає всю допомогу, яка була передбачена до кінця каденції президента США Джо Байдена. «Я поки не маю офіційних оголошень з цього приводу, але можу вам сказати, що ми прагнемо забезпечити, щоб Україна отримала ресурси, схвалені Конгресом», – сказала вона.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що США підтримуватимуть Україну доти, доки вона не здобуде «справедливий і тривалий мир». 

До слова, Сполучені Штати вважають, що в війні Росії проти України не існує конкретного виду зброї, яка б могла вирішити результат конфлікту на користь Києва. Натомість перемогу Україні може забезпечити комплекс заходів, над якими Вашингтон продовжує працювати. 

Нагадаємо, Боррель заявив, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну, яка чинить спротив російській агресії, і ця позиція не залежатиме від того, що робитиме нова адміністрація США. 

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Теги: Україна президент Європейський союз переговори Боррель

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