Зеленський про зустріч із Шольцом: Одна з найважливіших за час повномасштабної війни

Зеленський представив Шольцу план перемоги України у війні

Президент України Володимир Зеленський провів третю зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом за цьогорічну осінь. Зустріч стала однією з найважливіших за весь час повномасштабної війни, наголосив, очільник України.

За словами президент, зараз українська сторона представляє ключовим партнерам стратегію наближення миру для України.

«Це план абсолютно чітких і реалістичних кроків, які можуть підштовхнути всю ситуацію до справжнього миру. Відновлення справедливого миру для України – це перемога для нас, і саме заради цього працюємо. І ми можемо зробити це у взаємодії – усі наші партнери. Розраховуємо на підтримку з боку Німеччини», – каже він.



Зеленський подякував Німеччині та союзникам за допомогу Україні.

«Дякую за те, що ви так сильно допомагаєте Україні. ППО, дуже вагома оборонна, економічна підтримка, наша політична взаємодія, підтримка формули миру й робота разом із нами заради дієвості самітів миру. Для нас дуже важливо, щоб і наступного року допомога не зменшувалася, щоб обсяг допомоги був достатнім для захисту людей і життя», – додав український лідер.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Берліна у п’ятницю, 11 жовтня, який вочевидь планували під засідання формату «Рамштайн» на рівні лідерів. Під час візиту Зеленський розкриє канцлеру Олафу Шольцу деталі плану перемоги. Також за інформацією видання плануються конфіденційні перемовини з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Нагадаємо, Німеччина спільно зі ще трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро. Його планують надати Україні до кінця 2024 року.

До слова, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Під час розмови американський лідер заявив про намір продовжувати допомагати Україні.

Раніше Німеччина передала Україні нові системи протиповітряної оборони Iris-T. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси середньої дальності (SLM), а також малої дальності (SLS).