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Слова, як кулеметна черга. Потужний виступ Девіда Леммі на Раді Безпеки ООН

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Слова, як кулеметна черга. Потужний виступ Девіда Леммі на Раді Безпеки ООН
За словами Леммі, Росія зараз намагається повернутися до світу минулого, а саме: до світу імперій, де можна переглядати кордони країн з використанням сили
фото: скриншот відео

«Володимир Путін, коли ви обстрілюєте ракетами українські лікарні, ми знаємо, хто ви»

Якщо ми дозволимо імперіалістам рухати кордони, то Україна не буде останньою державою, яку вони спробують підкорити. Таку думку виразив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі в ООН під час своєї промови.

Леммі під час виступу звернувся до диктатора Володимира Путіна, всіх присутніх в залі ООН, а також пригадав свою поїзду до Києва декілька тижнів тому.

«Коли ми бачилися в Києві декілька тижнів тому з секретарем Блінкеном, я побачив звичайних людей: військовослужбовців, цивільних, пожежників, рятувальників, дітей, матерів та батьків, які працюють разом, щоб захистити свободу. Ваша сміливість, ваша хоробрість надихає нас усіх», – заявив міністр закордонних справ Великої Британії.

Девід Леммі наголосив, що хоч Росія і є членом Ради Безпеки ООН, дії Російської Федерації руйнують сам устав ООН та грубо порушує міжнародне право.

«Володимир Путін, коли ви обстрілюєте ракетами українські лікарні, ми знаємо, хто ви. Коли ви посилаєте найманців в африканські країни, ми знаємо, хто ви. Коли ви вбиваєте опонентів у європейських містах, ми знаємо, хто ви. Ваше вторгнення – це ваші власні інтереси. Тільки ваші», – заявив Леммі.

На його думку, Путін перетворює мафіозну державу Росію на мафіозну імперію, яка побудована на корупції, на грабунку народу Росії та народу України, і яка поширює дезінформацію «у себе вдома і за кордоном для того, щоб сіяти розлад».

«Зараз я виступаю не лише як британець, як лондонець, як міністр іноземних справ. Я дивлюся, як представник Росії слухає мене. Я також звертаюся до вас як чорношкіра людина, дідусі якої страждали від рабства у Африці та тиранії. Я знаю, про що я говорю, і я називаю речі своїми іменами», - наголосив посадовець.

За словами Леммі, Росія зараз намагається повернутися до світу минулого, а саме: до світу імперій, де можна переглядати кордони країн з використанням сили. Він підкреслює, що не можна допустити, аби це сталося.

«Ось що стоїть на кону, якщо ми дозволимо імперіалістам рухати кордони. За допомогою сили кордони України не будуть останніми кордонами. Таким чином, якщо ми дозволимо цьому статися, Україна не буде останньою державою, яку спробують підкорити. Ми будемо заохочувати тиранів по всьому світі, тому я чітко кажу, ми прагнемо до миру в Україні», - підсумував голова МЗС Великої Британії.

Девід Леммі додав, що світ має поважати фундаментальні принципи, які лежать в основі Організації Об'єднаних Націй, а саме принцип суверенітету та принцип територіальної цілісності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні високого рівня Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку. У промові він заявив, що за якої умови завершиться війна Росії проти України. Окремо очільник держави наголосив, що Росія завжди має брехати, аби виправдати свою війну і, що Росія не може посилатися на Статут ООН, щоб пояснити те, що вона робить проти українців. Окремо Зеленський акцентував на важливості підготовки другого Саміту миру задля закінчення війни. Президент запросив усіх країн приєднатися до України у цьому процесі.

«Главком» опублікував повний виступ промови очільника України в Нью-Йорку.

Також Зеленський зауважив, що в України є інформація та докази, що цієї осені Росія підготувалася цілити по трьом АЕС.

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Теги: росія міністр війна путін статут Україна президент Велика Британія ООН Радбез ООН

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