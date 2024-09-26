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Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Путін нервує через проблеми в економіці РФ?

glavcom.ua
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Ниття, яке генерує Набіулліна і весь технократичний апарат уряду – приховано, обережно, але все більш відчайдушно – демонструє чого Росії коштує ця війна
ілюстративне фото: Depositphotos

«За 2,5 роки Росія спотворила і перегріла власну економіку»

Путін дуже палиться на тому чого він боїться. Цього разу мова про удари вглиб Росії. Та про будь-яке масштабування допомоги Україні, насправді. Крім того та напруга сил, якої Росії вартує ця війна взагалі і поточний наступ на Донбасі – це дуже великі витрати. Для Росії як країни загалом і для путінського режиму.

За 2,5 роки Росія практично вичерпала практично усі радянські запаси. Які формувалися майже 40 років. І нема причин думати що на відновлення співставного потенціалу їм знадобиться менше. Ні, Китай не буде їм з цим допомагати, бо нащо?

За 2,5 роки Росія спотворила і перегріла власну економіку. Ниття, яке генерує Набіулліна і весь технократичний апарат уряду – приховано, обережно, але все більш відчайдушно – демонструє чого Росії коштує ця війна.

Так, звісно, в них є запас міцності, є надходження грошей і ресурсів. Звісно, обережність наших партнерів дала їм надто багато часу і можливостей тиснути на Україну, яку вони переважають в усіх ресурсах в рази, а місцями в десятки разів.

Але при цьому всі їх успіхи у глобальному масштабі:

  • Жалюгідні. Бо окупація додаткових кількох відсотків території України в обмін на практично все, що накопичував СРСР це якось ні про що.
  • Дуже крихкі. Бо вартує змінитися масштабам допомоги Україні – і все це посиплеться.

Вони можуть утримати те що здобули або збільшувати свої здобутки тільки якщо допомога Україні не буде адекватною нашим потребам. І Путін це чудово розуміє. І союзники Путіна на Заході це чудово розуміють.

Тому вчергове – коли Україна ставить питання про масштабування допомоги (в частині параметрів застосування зброї) і напередодні виборів в США, де Росія грає в конкретного кандидата – вони витягують тему ядерки. Власне, єдиної російської зброї, якої насправді варто боятися. Щоб виграти собі ще трохи часу, який – поки Захід шукає в собі сміливість і політичну волю – дійсно грає на вигідний Росії розвиток подій.

Питання лише в тому, коли адекватні серед наших партнерів втомляться від цих ігор.

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Джерело
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Теги: росія війна Китай путін Україна окупація

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