Колишній зять Путіна очолив дачний кооператив – ЗМІ

Кирило Шамалов став керівником кооперативу «Озеро»

Колишній чоловік дочки президента РФ Володимира Путіна Катерини Тихонової Кирило Шамалов став головою правління дачного кооперативу «Озеро». Про це пише Moscow Times.

Оновлення у системі з'явилося 15 жовтня. До цього кооператив «Озеро» трохи більше року очолював Олександр Антонов, якого журналісти називали номінальним керівником, який не має відношення до бізнес-операцій федерального масштабу.

Шамалов став восьмим керівником кооперативу за його історію. Сам кооператив був заснований його батьком, Миколою Шамаловим та Путіним у 1996 році. Кооператив «Озеро» став символом кумівства в Росії. Після того, як Путін став президентом, його давні друзі та члени кооперативу – Юрій Ковальчук, Сергій та Андрій Фурсенко, Володимир Якунін та інші – отримали високі посади, зазначає видання.

Шамалов та Тихонова одружилися у 2013 році, після чого зять глави держави отримав акції найбільшої нафтохімічної компанії Росії «Сібур». За даними ЗМІ, за 3,8% акцій компанії він заплатив лише 100 доларів – це було в 3,8 мільйона разів дешевше за їхню ринкову ціну.

З 2014 року Шамалов збільшив свій пакет у компанії до 21%, отримавши кредит від російського Газпромбанку, і став наймолодшим доларовим мільярдером країни – на той момент йому було 32 роки. У січні 2018 року Bloomberg повідомив, що Шамалов та Тихонова розлучилися.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Шамалов перебуває під санкціями 27 країн: ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Японії, Нової Зеландії, Австралії та України.

Взагалі доньки президента-диктатора Росії Володимира Путіна – Марія Воронцова та Катерина Тихонова – рідко з'являються на публіці, але цього літа вони взяли участь у панелях на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Як припускають журналісти, Путін може готувати доньок до політичної кар'єри, адже такий крок – звичайна практика для російської еліти.