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Колишній зять Путіна очолив дачний кооператив – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Колишній зять Путіна очолив дачний кооператив – ЗМІ
Кирила Шамалова часто називали наймолодшим російським мільярдером
фото із відкритих джерел

Кирило Шамалов став керівником кооперативу «Озеро»

Колишній чоловік дочки президента РФ Володимира Путіна Катерини Тихонової Кирило Шамалов став головою правління дачного кооперативу «Озеро». Про це пише Moscow Times.

Оновлення у системі з'явилося 15 жовтня. До цього кооператив «Озеро» трохи більше року очолював Олександр Антонов, якого журналісти називали номінальним керівником, який не має відношення до бізнес-операцій федерального масштабу.

Шамалов став восьмим керівником кооперативу за його історію. Сам кооператив був заснований його батьком, Миколою Шамаловим та Путіним у 1996 році. Кооператив «Озеро» став символом кумівства в Росії. Після того, як Путін став президентом, його давні друзі та члени кооперативу – Юрій Ковальчук, Сергій та Андрій Фурсенко, Володимир Якунін та інші – отримали високі посади, зазначає видання.

Шамалов та Тихонова одружилися у 2013 році, після чого зять глави держави отримав акції найбільшої нафтохімічної компанії Росії «Сібур». За даними ЗМІ, за 3,8% акцій компанії він заплатив лише 100 доларів – це було в 3,8 мільйона разів дешевше за їхню ринкову ціну.

З 2014 року Шамалов збільшив свій пакет у компанії до 21%, отримавши кредит від російського Газпромбанку, і став наймолодшим доларовим мільярдером країни – на той момент йому було 32 роки. У січні 2018 року Bloomberg повідомив, що Шамалов та Тихонова розлучилися.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Шамалов перебуває під санкціями 27 країн: ЄС, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, Японії, Нової Зеландії, Австралії та України.

Взагалі доньки президента-диктатора Росії Володимира Путіна – Марія Воронцова та Катерина Тихонова – рідко з'являються на публіці, але цього літа вони взяли участь у панелях на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Як припускають журналісти, Путін може готувати доньок до політичної кар'єри, адже такий крок – звичайна практика для російської еліти.

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Теги: путін чоловік Катерина Тихонова

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