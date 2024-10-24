Зеленський про Гутерріша: Віддає перевагу спокусам у Казані, а не Статуту ООН

Антоніу Гутерріш поїхав на саміт БРІКС у Казань у День ООН

Раніше генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії

Деякі функціонери ООН віддають перевагу спокусам у Казані на саміті БРІКС. Але попри це, світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Сьогодні, 24 жовтня, у світі відзначають День ООН. І саме в цей день генсек ООН Антоніу Гутерріш, який поїхав на саміт БРІКС в Казань, зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

«Сьогодні, у День Об’єднаних Націй, це важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації. Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення», – каже президент.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Казані для участі в саміті країн-членів БРІКС. Раніше Гутерріш постійно критикував дії Росії, заявляючи, що війна РФ проти України створює «небезпечний прецедент» для світу. Також генсек ООН неодноразово закликав до справедливого миру, який поважатиме міжнародне право і територіальну цілісність України.

Раніше заступник речника генсека ООН Фархан Гак заявив, що поїздка Антоніу Гутерреша в Росію на саміт БРІКС у Казані є «стандартною практикою». При цьому позиція Генсека ООН стосовно російської війни проти України залишається незмінною.

До слова, британське видання The Telegraph зазначає, що рішення генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша відвідати саміт БРІКС у Росії, організований Володимиром Путіним, демонструє подвійні стандарти ООН і дає Путіну таку необхідну йому респектабельність і визнання.