Індія вийшла з літієвого проєкту, пов’язаного з «Росатомом» – Reuters

Індія зупинила інвестиції у літій у Малі через ризик втрати коштів

Нью-Делі відмовився від участі в ініціативі за підтримки «Росатома» через загрози безпеці інвестицій

Індія вирішила вийти з літієвого проєкту в Малі, який просувала російська державна корпорація «Росатом». Причиною стали ризики безпеки та побоювання втрати інвестицій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Reuters.

За інформацією агентства, «Росатом» звертався до індійських державних компаній Khanij Bidesh India Ltd (KABIL) та NLC India Ltd із пропозицією долучитися до розвідки літію в Малі – країні Західної Африки, яка поступово стає новим виробником цього стратегічного металу.

Літій вважається критично важливим ресурсом для виробництва акумуляторів електромобілів і переходу до низьковуглецевої економіки. Однак проєкт наразі призупинено, оскільки, за словами одного з джерел Reuters, Індія не готова вкладати кошти у ініціативу, що може призвести до втрати інвестицій через нестабільну ситуацію та геополітичні ризики.

За даними агентства, Росія активно зміцнює вплив у низці африканських держав, зокрема через військову співпрацю, а також розвиває відносини з урядами Малі та Буркіна-Фасо. Це стало одним із факторів, які вплинули на рішення Нью-Делі.

Індія, яка є однією з найшвидше зростаючих економік світу, прагне забезпечити стабільні поставки літію на тлі очікуваного зростання попиту на метал, необхідний для декарбонізації економіки. Країна активно шукає доступ до критично важливих мінералів у державах із великими ресурсами, зокрема в Аргентині, Австралії та Чилі.

У 2024 році компанія KABIL уклала угоду з державною компанією Аргентини щодо розвідки та видобутку на п’яти літієвих ділянках. Водночас відтоді Індія не підписувала нових аналогічних контрактів.

Міністерство гірничодобувної промисловості Індії, а також представники KABIL і NLC India не відповіли на запити Reuters щодо коментарів.

Раніше повідомлялося, що Індія почала шукати альтернативні джерела постачання нафти на тлі скорочення експорту з Росії. Уряд країни звернувся до державних нафтопереробників із рекомендацією переглянути можливість збільшення закупівель сировини зі США та Венесуели. Водночас експерти вказують на низку обмежень: американська нафта має легші сорти та низький вміст сірки, тоді як індійські НПЗ переважно орієнтовані на переробку середніх сортів.