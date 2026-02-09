Індія затримала три танкери «тіньового флоту» в Аравійському морі

Одне з суден ходило під прапором Ірану, інші змінили прапори і порти приписки кілька разів

Аналітики ідентифікували ці три одиниці як Al Jafzia, Asphalt Star та Stellar Ruby, які, за даними, перебувають під санкціями США

Берегова охорона Індії перехопила три нафтові танкери в Аравійському морі приблизно за 100 морських миль на захід від Мумбаї в рамках операції проти міжнародної мережі контрабанди нафти. Про це повідомляє Iran International, пише «Главком».

За повідомленням індійських силовиків, кораблі були затримані під час спільної операції з використанням технологічного спостереження, аналізу даних і допитів екіпажів. Перевірки, за їхніми словами, виявили зв’язки суден з широкою злочинною мережею. Танкерів супроводжують до Мумбаї для подальших юридичних дій.

Зовнішні джерела та аналітики з відстеження суден ідентифікували ці три одиниці як Al Jafzia, Asphalt Star та Stellar Ruby, які, за даними, перебувають під санкціями США за ухилення від обмежень на нафту. Одне з суден ходило під прапором Ірану, інші змінили прапори і порти приписки кілька разів, щоб уникати контролю.

Іранські ЗМІ також пов’язали ці судна з країною і повідомили, що вони були затримані за підозрою в контрабанді нафти.

Ні індійська влада, ні іранські чиновники ще не зробили офіційних заяв про зв’язок танкерів з Іраном, хоча США раніше заявляли про існування так званого «тіньового флоту», який використовується для обходу нафтових санкцій.

Нагадаємо, танкери, залучені до перевезення підсанкційної нафти, почали масово змінювати прапор на російський. За останні два тижні понад 15 таких суден перереєструвалися та вийшли в море під прапором РФ. За даними S&P Global Market Intelligence, протягом останніх трьох місяців 2025 року під російський прапор було переведено 25 танкерів, з яких 18 – у грудні.

Як зазначає The Wall Street Journal, оператори підсанкційних суден розраховують, що статус російського прапора – країни з потужним військово-морським флотом – допоможе обійти американські обмеження на транспортування венесуельської нафти та знизити ризик перехоплення Береговою охороною США. Втім, за наявними ознаками, ця тактика не дає очікуваного результату.