Індія розглядає можливість закупівлі нафти зі США та Венесуели на тлі скорочення експорту з Росії

glavcom.ua
Індійські нафтопереробні заводи мають кращі альтернативи російській нафті
Закупівлі нафти зі США може бути невигідною для Індії

Індія шукає альтернативи російській нафті. Тож уряд країни розглядає можливість закупівлі нафти у США та Венесуели. Про це йдеться у статті Bloomberg, пише «Главком».

Зазначається, що Індія звернулася до державних нафтопереробників з проханням переглянути можливість збільшення обсягу закупівель нафти зі США та Венесуели. Відповідні рішення були прийняті на тлі скорочення експорту російської нафти.

Зокрема, уряд Індії дав рекомендації нафтопереробникам надавати перевагу американській та венесуельській нафті. Однак індійські нафтопереробні заводи мають технічні обмеження у переробці обсягів нафти цих країн. Наприклад, сорти нафти США легші та мають низький вміст сірки, водночас заводи в Індії спрямовані на переробку середніх сортів.

До того ж закупівлі нафти зі США для Індії можуть бути економічно невигідними. Одна з причин – це велика відстань між країнами, що ускладнює логістику та підвищує вартість доставки. Водночас індійські нафтопереробні заводи мають кращі альтернативи російській нафті, а також варіанти вигідніші за постачання зі США. Наприклад, із Західної Африки чи Казахстану, які розташовані ближче до Індії.

Нагадаємо, що берегова охорона Індії перехопила три нафтові танкери в Аравійському морі приблизно за 100 морських миль на захід від Мумбаї в рамках операції проти міжнародної мережі контрабанди нафти.  За повідомленням індійських силовиків, кораблі були затримані під час спільної операції з використанням технологічного спостереження, аналізу даних і допитів екіпажів. Перевірки, за їхніми словами, виявили зв’язки суден з широкою злочинною мережею. Танкерів супроводжують до Мумбаї для подальших юридичних дій.

До слова, третя за обсягами видобутку нафти в Росії компанія «Газпромнєфть» відкрила велике нафтове родовище на Ямалі. Компанія виявила родовище з геологічними запасами 400 млн барелів нафти в межах Южно-Новопортівської та Салетинської ділянок. Зазначається, що це найбільше за 30 років відкрите родовище на Ямалі.

Індія розглядає можливість закупівлі нафти зі США та Венесуели на тлі скорочення експорту з Росії
Індія розглядає можливість закупівлі нафти зі США та Венесуели на тлі скорочення експорту з Росії
