Прем'єр-міністр Словаччини поставив умову для зустрічі із Зеленським

Роберт Фіцо заявив, що хоче узгодити позицію з Єврокомісією щодо нафтопроводу «Дружба» перед переговорами з президентом України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не бачить сенсу проводити зустріч із президентом України Володимиром Зеленським без попередніх консультацій з Європейською комісією. Йдеться насамперед про ситуацію з транзитом російської нафти через нафтопровід «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соціальній мережі Х.

WE HAVE NOWHERE TO TURN!

If Zelensky doesn’t allow oil to flow to Europe, he is asking for the €90 billion loan to be stopped. pic.twitter.com/PARZzU0OJl — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) March 4, 2026

За словами словацького прем’єра, він не відмовляється від ідеї особистої зустрічі з українським президентом, однак вважає за необхідне спочатку обговорити ситуацію з керівництвом Європейської комісії.

«Я казав, що зацікавлений у зустрічі із президентом Зеленським. Але цьому має передувати зустріч з президенткою Європейської комісії. У вівторок я збираюся в Париж на ядерний форум. І тоді ми спробуємо організувати зустріч з головою Єврокомісії – впродовж цих днів, коли я перебуватиму у Франції», – заявив Фіцо.

Прем’єр Словаччини також висловився щодо ситуації з нафтопроводом «Дружба», через який до Словаччини надходить російська нафта. За його словами, Братислава разом із Брюсселем повинні впливати на Київ у питанні відновлення транзиту.

«Ми повинні тиснути на президента Зеленського, щоб він дозволив інспекцію на місці, і далі тиснути, аби він пустив нафту через свою територію. Тому що він завдає шкоди цілому Європейському Союзу і, звісно, нічого від нього не отримає. Навпаки він втрачає підтримку дедалі більшої кількості країн», – сказав Фіцо.

Глава словацького уряду також зазначив, що місце потенційної зустрічі з українським президентом наразі не визначене. Водночас він висловив сумнів щодо доцільності таких переговорів, поки Україна, за його словами, «демонстративно» не відновлює транзит нафти через свою територію.

Нагадаємо, що уряд Словаччини погодив припинення аварійних поставок електроенергії Україні. Державна компанія SEPS планує розірвати відповідний контракт з «Укренерго». Директор словацького оператора системи передачі електроенергії SEPS Мартін Магат заявив, що українська сторона востаннє отримувала аварійне постачання електрики від Словаччини у січні.