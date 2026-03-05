Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єр-міністр Словаччини поставив умову для зустрічі із Зеленським

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр-міністр Словаччини поставив умову для зустрічі із Зеленським
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вирішив узгодити позицію з ЄС перед зустріччю із Зеленським
скріншот з відео

Роберт Фіцо заявив, що хоче узгодити позицію з Єврокомісією щодо нафтопроводу «Дружба» перед переговорами з президентом України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не бачить сенсу проводити зустріч із президентом України Володимиром Зеленським без попередніх консультацій з Європейською комісією. Йдеться насамперед про ситуацію з транзитом російської нафти через нафтопровід «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соціальній мережі Х.

За словами словацького прем’єра, він не відмовляється від ідеї особистої зустрічі з українським президентом, однак вважає за необхідне спочатку обговорити ситуацію з керівництвом Європейської комісії.

«Я казав, що зацікавлений у зустрічі із президентом Зеленським. Але цьому має передувати зустріч з президенткою Європейської комісії. У вівторок я збираюся в Париж на ядерний форум. І тоді ми спробуємо організувати зустріч з головою Єврокомісії – впродовж цих днів, коли я перебуватиму у Франції», – заявив Фіцо.

Прем’єр Словаччини також висловився щодо ситуації з нафтопроводом «Дружба», через який до Словаччини надходить російська нафта. За його словами, Братислава разом із Брюсселем повинні впливати на Київ у питанні відновлення транзиту.

«Ми повинні тиснути на президента Зеленського, щоб він дозволив інспекцію на місці, і далі тиснути, аби він пустив нафту через свою територію. Тому що він завдає шкоди цілому Європейському Союзу і, звісно, нічого від нього не отримає. Навпаки він втрачає підтримку дедалі більшої кількості країн», – сказав Фіцо.

Глава словацького уряду також зазначив, що місце потенційної зустрічі з українським президентом наразі не визначене. Водночас він висловив сумнів щодо доцільності таких переговорів, поки Україна, за його словами, «демонстративно» не відновлює транзит нафти через свою територію.

Нагадаємо, що уряд Словаччини погодив припинення аварійних поставок електроенергії Україні. Державна компанія SEPS планує розірвати відповідний контракт з «Укренерго». Директор словацького оператора системи передачі електроенергії SEPS Мартін Магат заявив, що українська сторона востаннє отримувала аварійне постачання електрики від Словаччини у січні.

Читайте також:

Теги: Роберт Фіцо Володимир Зеленський переговори нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран перекрив важливий маршрут експорту нафти через Ормузьку протоку
Барель за $150. Експерт розповів, кому вигідно роздувати паніку на нафтовому ринку
Вчора, 12:10
Незначне підвищення видобутку нафти навряд заспокоїть ринок. Ціни реагуватимуть передусім на ситуацію в Перській затоці
На тлі кризи в Ірані злетять ціни на нафту: подробиці від Reuters
1 березня, 19:59
За словами українського лідера, більшість випущених ворожих ракет вдалося збити, однак були і влучання
Зеленський про комбіновану атаку: РФ знову воювала проти критичної інфраструктури
26 лютого, 10:05
Мішенями росіян все частіше стають об'єкти логістики – передусім це залізниця, також об'єкти, які працюють на водопостачання
Зеленський розповів про нову тактику масованих ударів РФ
22 лютого, 21:40
Переговори у Женевы
Коли дипломати тиснуть руки, Кремль тисне ракетами
18 лютого, 12:35
Від початку року уражено понад 240 цілей противника
Мадяр відзвітував про атаки на об'єкти РФ: скільки цілей уражено за півтора місяця
17 лютого, 23:04
Французька влада після штрафу зняла арешт із танкера РФ
Франція відпустила танкер тіньового флоту РФ
17 лютого, 15:47
Російська переговорна група на перемовинах у Стамбулі. Травень, 2025 року
ISW пояснив, чого ще крім територій Росія вимагатиме на перемовинах
16 лютого, 05:28
Саулі Нііністьо – президент Фінляндії у 2012–2024 роках, відомий прагматичним підходом до безпеки та зовнішньої політики
ЄС визначив фаворита на роль посланця для взаємодії з Росією
6 лютого, 21:33

Політика

США та Канада перехопили російські літаки біля Аляски
США та Канада перехопили російські літаки біля Аляски
Прем'єр-міністр Словаччини поставив умову для зустрічі із Зеленським
Прем'єр-міністр Словаччини поставив умову для зустрічі із Зеленським
США та країни Перської затоки почали переговори про купівлю українських дронів
США та країни Перської затоки почали переговори про купівлю українських дронів
НАТО може задіяти п’яту статтю про колективну оборону проти Ірану? Заява Рютте
НАТО може задіяти п’яту статтю про колективну оборону проти Ірану? Заява Рютте
$100 за барель? Експерт описав сценарії нафтової кризи через події на Близькому Сході
$100 за барель? Експерт описав сценарії нафтової кризи через події на Близькому Сході
Як американці відреагували на дії адміністрації Трампа проти Ірану: опитування
Як американці відреагували на дії адміністрації Трампа проти Ірану: опитування

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua