США та Канада перехопили російські літаки біля Аляски

Ту-142 – це російський дальній протичовновий літак морської авіації, призначений для виявлення та знищення підводних човнів і ведення морської розвідки на великих відстанях

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки зафіксувало два російські Ту-142 у зоні ідентифікації ППО

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки повідомило про виявлення двох російських військових літаків Ту-142, які діяли у зонах ідентифікації протиповітряної оборони Аляски та Канади. Для їхнього перехоплення та супроводу були підняті винищувачі США і Канади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт командування.

США підняли два винищувачі F-35, два F-22, чотири літаки-заправники KC-135 та літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 AWACS. З канадського боку у повітря підняли два винищувачі CF-18 та літак-заправник CC-150.

У командуванні зазначили, що літаки здійснили супровід і точну ідентифікацію російських Ту-142. При цьому в командуванні підкреслили, що російські літаки не входили до суверенного повітряного простору США або Канади.

Також у відомстві додали, що подібна активність російської авіації у зоні ідентифікації протиповітряної оборони на Алясці відбувається регулярно. Тому такі польоти не розглядаються як безпосередня загроза.

