США та Канада перехопили російські літаки біля Аляски
Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки зафіксувало два російські Ту-142 у зоні ідентифікації ППО
Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки повідомило про виявлення двох російських військових літаків Ту-142, які діяли у зонах ідентифікації протиповітряної оборони Аляски та Канади. Для їхнього перехоплення та супроводу були підняті винищувачі США і Канади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт командування.
США підняли два винищувачі F-35, два F-22, чотири літаки-заправники KC-135 та літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 AWACS. З канадського боку у повітря підняли два винищувачі CF-18 та літак-заправник CC-150.
У командуванні зазначили, що літаки здійснили супровід і точну ідентифікацію російських Ту-142. При цьому в командуванні підкреслили, що російські літаки не входили до суверенного повітряного простору США або Канади.
Також у відомстві додали, що подібна активність російської авіації у зоні ідентифікації протиповітряної оборони на Алясці відбувається регулярно. Тому такі польоти не розглядаються як безпосередня загроза.
До слова, ізраїльський винищувач F-35 збив літак російського виробництва Як-130 у повітряному просторі над Тегераном. За даними ізраїльських військових, це перший випадок, коли F-35 Ізраїлю знищив пілотований літак противника. У ЦАХАЛ заявили, що бойовий епізод стався під час операцій ізраїльських військово-повітряних сил у районі іранської столиці.
Коментарі — 0