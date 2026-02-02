Індія погодилася припинити купувати російську нафту – Трамп

Сполучені Штати послаблять мита для Індії з 25% до 18%

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді погодився припинити купувати російську нафту та натомість купувати більше нафти у Сполучених Штатах і Венесуелі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського президента Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Глава Білого дому повідомив, що провів розмову з індійським політиком. Президент США назвав Моді «одним з найкращих друзів, а також впливовим і шанованим лідером своєї країни».

«Ми обговорили багато питань, зокрема торгівлю та припинення війни між Росією і Україною. Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше нафти у Сполучених Штатах і, можливо, у Венесуелі. Це допоможе припинити війну в Україні, яка триває зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей!» – заявив він.

Трамп повідомив, що з «дружби та поваги до прем'єр-міністра Моді» політики домовилися про торговельну угоду між Сполученими Штатами та Індією, яка набирає чинності негайно. Зазначається, що Сполучені Штати знизять мита з 25% до 18%.

«Вони також будуть рухатися вперед, щоб знизити свої тарифи та нетарифні бар'єри проти Сполучених Штатів до нуля. Прем'єр-міністр також зобов'язався «купувати американське» на значно вищому рівні, на додаток до понад $500 млрд американських енергетичних, технологічних, сільськогосподарських, вугільних та багатьох інших продуктів. Наші чудові відносини з Індією стануть ще міцнішими в майбутньому», – повідомив очільник США.

Раніше Трамп заявляв, що Індія купуватиме нафту у Венесуели. Очільник Білого дому також закликав Китай укласти угоду про купівлю нафти у Венесуели.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволяє американським компаніям видобувати, купувати, продавати, експортувати та переробляти венесуельську нафту.

До слова адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила Китаю купувати венесуельську нафту, але не за «нечесними, заниженими» цінами, а за справедливими ринковими.