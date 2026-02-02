Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Індія погодилася припинити купувати російську нафту – Трамп

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Індія погодилася припинити купувати російську нафту – Трамп
Президент США назвав Моді «одним з найкращих друзів»
фото: Getty Images

Сполучені Штати послаблять мита для Індії з 25% до 18%

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді погодився припинити купувати російську нафту та натомість купувати більше нафти у Сполучених Штатах і Венесуелі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського президента Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Глава Білого дому повідомив, що провів розмову з індійським політиком. Президент США назвав Моді «одним з найкращих друзів, а також впливовим і шанованим лідером своєї країни».

«Ми обговорили багато питань, зокрема торгівлю та припинення війни між Росією і Україною. Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше нафти у Сполучених Штатах і, можливо, у Венесуелі. Це допоможе припинити війну в Україні, яка триває зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей!» – заявив він.

Трамп повідомив, що з «дружби та поваги до прем'єр-міністра Моді» політики домовилися про торговельну угоду між Сполученими Штатами та Індією, яка набирає чинності негайно. Зазначається, що Сполучені Штати знизять мита з 25% до 18%.

«Вони також будуть рухатися вперед, щоб знизити свої тарифи та нетарифні бар'єри проти Сполучених Штатів до нуля. Прем'єр-міністр також зобов'язався «купувати американське» на значно вищому рівні, на додаток до понад $500 млрд американських енергетичних, технологічних, сільськогосподарських, вугільних та багатьох інших продуктів. Наші чудові відносини з Індією стануть ще міцнішими в майбутньому», – повідомив очільник США.

Раніше Трамп заявляв, що Індія купуватиме нафту у Венесуели. Очільник Білого дому також закликав Китай укласти угоду про купівлю нафти у Венесуели.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволяє американським компаніям видобувати, купувати, продавати, експортувати та переробляти венесуельську нафту. 

До слова адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила Китаю купувати венесуельську нафту, але не за «нечесними, заниженими» цінами, а за справедливими ринковими.

Читайте також:

Теги: тарифи Дональд Трамп нафта Індія Нарендра Моді

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава словацького уряду каже, що Братислава не збирається фінансувати нові міжнародні органи, про які «не знає всього достеменно»
Словаччина відхилила запрошення Трампа до Ради миру
28 сiчня, 06:16
На зображенні видно чоловіка, ймовірно, Дональда Трампа, який іде засніженим пейзажем разом із пінгвіном
«Пінгвінів немає у Гренландії». Білий дім зганьбився черговою світлиною з Трампом
24 сiчня, 05:58
Українці створили десятки жартівливих дописів про фото рукостискання Трампа та Буданова
Кадр із рукостисканням Буданова та Трампа став вірусним: мережа вибухнули мемами
23 сiчня, 15:19
Логіка Трампа – це перш за все логіка переговорів з Китаєм
Переговори у Вашингтоні: чому Трамп тягне час
19 сiчня, 11:41
Президент Трамп та його друг Рональд Лаудер знайомі з університетських часів
NYT: Родовище літію на Кіровоградщині передають у розробку другу Трампа
10 сiчня, 05:31
Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію
Ісландська асоціація крикету зраділа, що Трамп не захопить Ісландію
4 сiчня, 07:51
Трамп укотре повторив, що війни в Україні ніколи б не було, якби він був президентом
Трамп розповів, що насправді думає про Путіна
3 сiчня, 20:57
Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро
Трамп заявив про затримання президента Венесуели
3 сiчня, 11:32
Окупанти не бажають іти на компроміси в питанні управління Запорізькою АЕС
Що робити з Запорізькою АЕС? Росіяни дали відповідь Трампу і Зеленському
3 сiчня, 08:57

Економіка

Індія погодилася припинити купувати російську нафту – Трамп
Індія погодилася припинити купувати російську нафту – Трамп
Статки найбагатших росіян у січні зросли на $19,4 млрд
Статки найбагатших росіян у січні зросли на $19,4 млрд
Bild: нафта й газ принесуть Росії лише 22% бюджету у 2026 році
Bild: нафта й газ принесуть Росії лише 22% бюджету у 2026 році
Китай робить ставку на юань як міжнародну валюту – FT
Китай робить ставку на юань як міжнародну валюту – FT
Трамп назвав країну, яка купуватиме венесуельську нафту
Трамп назвав країну, яка купуватиме венесуельську нафту
Біткоїн впав нижче $79 тис. і оновив мінімум за три місяці
Біткоїн впав нижче $79 тис. і оновив мінімум за три місяці

Новини

Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Сьогодні, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua