США та країни Перської затоки почали переговори про купівлю українських дронів

Пентагон вивчає український досвід протидії дешевим іранським дронам, адже їхня вартість у рази нижча за ракети Patriot

Йдеться про безпілотники-перехоплювачі, які можуть збивати іранські Shahed дешевше за ракети Patriot

Пентагон і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту від атак іранських безпілотників Shahed. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За інформацією видання, інтерес до українських розробок з’явився після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану. На цьому тлі країни Перської затоки зіткнулися з ризиком ударів іранськими дронами.

Як зазначає Financial Times, Тегеран накопичив десятки тисяч безпілотників типу Shahed, тому держави регіону шукають нові засоби протидії таким атакам.

Одним із рішень можуть стати українські дрони-перехоплювачі, які здатні збивати безпілотники значно дешевше, ніж традиційні системи протиповітряної оборони.

Україна першою почала застосовувати серійні перехоплювачі вартістю кілька тисяч доларів для знищення російських версій Shahed, які регулярно запускаються по українських містах.

Водночас вартість іранських безпілотників оцінюється приблизно у $30 тисяч. Для порівняння, ракети-перехоплювачі PAC-3 для системи Patriot коштують понад $13,5 млн за одиницю. З огляду на такі витрати Пентагон виявляє значний інтерес до українського досвіду боротьби з масованими атаками дронів.

Один з українських посадовців назвав переговори з американською стороною «чутливою» темою. Представник української оборонної індустрії також зазначив, що будь-який продаж таких систем має відбуватися лише за погодженням з Києвом, навіть якщо виробництво здійснюється за межами України.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам унікальну угоду: країна готова передати власні новітні розробки перехоплювачів в обмін на дефіцитні зенітні ракети PAC-3 для систем Patriot.