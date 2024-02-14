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Уряд затвердив механізм контролю за міжнародною військовою допомогою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд затвердив механізм контролю за міжнародною військовою допомогою
Постанова Кабміну регулюватиме взаємодію органів влади щодо залучення, отримання, передачі й обліку надання міжнародної військової допомоги
фото з відкритих джерел

Кабмін перебудував механізм отримання міжнародної військової допомоги

Кабінет міністрів затвердив порядок моніторингу та контролю за використанням міжнародної військової допомоги для потреб Сил безпеки та оборони України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Документ регулює взаємодію центральних органів виконавчої влади, інших державних органів (за згодою) щодо залучення, отримання, передання та обліку надання міжнародної військової допомоги (МВД).

Як зазначила пресслужба Міноборони, міжнародна військова допомога – нове поняття, яке запроваджується постановою Кабміну і стосується всієї допомоги, яка надається для підтримки Сил оборони на безоплатній основі під час воєнного стану.

Тепер механізм отримання міжнародної військової допомоги буде збудовано таким чином:

Перший етап

Формування потреби. Військові частини надсилають свої запити до командування окремих родів військ (сил), згодом ці запити узагальнюються Генеральним штабом. Саме Генштаб є основним органом військового управління, що розробляє список потреб МВД для всіх Сили оборони, який передається партнерам.

Другий етап

Інформування міжнародних партнерів через українських аташе, представників при НАТО, Євросоюзі, МЗС про актуальні потреби армії на основі єдиної узгодженої позиції.

Третій етап

Розгляд пропозицій партнерів.

Четвертий етап

Логістика та облік: приймання матеріальних засобів на міжнародному хабі, де створено  «Український логістичний пункт», перевезення в Україну, облік, розподіл між відповідними військовими частинами.

П'ятий етап

Звітність. Узагальнення та надання інформації про наявність та використання МВД.

«Наша мета – створити «єдине вікно» спілкування з партнерами. Тобто побудувати такий механізм, щоб на всіх рівнях влада усвідомлювала невідкладну потребу нашого війська. Йдеться про єдину узгоджену позицію щодо надання озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів. Наприклад, якщо пріоритет в авіації, тоді на міжнародних зустрічах ми маємо доводити єдину позицію саме за цим напрямом», – прокоментував заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

Також в урядовій постанові закладено механізм звітності щодо отриманої техніки. Цей алгоритм допоможе контролювати рух матеріальних засобів від їх отримання до використання.

Як повідомлялося, ЄС запроваджує аудит зброї, яка надійшла до України через Німеччину. Таким чином Німеччина хоче перевірити, чи всі поставки зброї, які були обіцяні іншими європейськими країнами були поставлені Україні.

До слова, повномасштабна війна Росії проти України різко підвищила попит на американську зброю: її експорт минулого фінансового року, згідно зі звітом Держдепартаменту США, зріс до рекордних $238 млрд.

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Теги: війна зброя уряд аудит озброєння

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