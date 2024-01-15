Прем’єрка Естонії повідомила, скільки часу є в Європи на підготовку до агресії РФ

Кая Каллас вважає, що Захід повинен збільшити військову допомогу Україні, щоб нанести рішучий удар і позбавити Росію можливості загрожувати своїм сусідам

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що у Європи є три-п’ять років, аби підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного Альянсу. Про це Кая Каллас заявила в інтерв'ю The Times.

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Каллас покликалась на оцінки естонської розвідки, згідно з якими Росія в разі гіпотетичного перемир’я в Україні потрібно буде від трьох до п'яти років, аби відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО.

«Це вкрай залежить від того, як ми зможемо зберегти нашу єдність і нашу позицію щодо України. Тому що Росії потрібна пауза, і ця пауза – для того, щоб зібрати свої ресурси і сили. Слабкість провокує агресорів, тому слабкість провокує Росію», – вважає вона.

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За думкою прем’єрки Естонії, Захід повинен збільшити військову допомогу Україні, щоб та могла нанести рішучий удар і позбавити Росію можливості загрожувати своїм сусідам на довгі роки.

Але в довгостроковій перспективі, на її думку, НАТО має ухвалити стратегію «стримування» Росії за зразком Холодної війни – яка зокрема передбачає збільшення оборонних витрат кожної країни-члена до щонайменше 2,5% ВВП.

«Росія ніколи не програвала свою останню колоніальну війну. Я багато читаю та намагаюся зрозуміти, як ми можемо розірвати це історичне коло. І ключовим елементом для цього є відповідальність. Вони (Росія – Ред.) ніколи не несли відповідальності за скоєні злочини», – наголосила Каллас.

Нагадаємо, видання Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу (Збройні сили Німеччини) повідомило, що Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року.

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НАТО у першій половині 2024 року проведе навчання Steadfast Defender 24 з метою відпрацювання захисту свого східного флангу. Велика Британія відправить 20 тисяч військовослужбовців для служби по всій Європі у рамках масштабних навчань НАТО.

До слова, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, якщо Захід не допоможе Україні перемогти, наступним об'єктом вторгнення Росії можуть стати країни НАТО.