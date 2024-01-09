Іспанія передала Україні допомогу для фронту (відео)

Броньовики будуть корисними при наданні медичної допомоги та евакуації пацієнтів

Іспанія адаптувала броньовані медичні машини швидкої допомоги і вирішила передати їх Україні в якості допомоги. Про це повідомив міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануеля Альбареса.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністр повідомив, що побував у муніципалітеті Еренсія, а саме на виробництві підприємства Tekhobe. Воно адаптувало броньовані медичні машини швидкої допомоги, які Іспанія пристосувала для потреб свого населення.

En Herencia, Ciudad Real, he visitado las instalaciones @TECNOVESL, que ha adaptado ambulancias blindadas medicalizadas que España @AECID_es donará a Ucrania.



España seguirá apoyando a Ucrania en su defensa de la paz y libertad tanto tiempo como sea necesario. pic.twitter.com/eKVRaHR45J Будь ласка, читайте текст після реклами January 8, 2024

Тепер Іспанська агенція міжнародного співробітництва зробить пожертву і передасть їх Україні. Зазначається, що броньовики будуть корисними при наданні медичної допомоги та евакуації пацієнтів.

«Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті миру та свободи доти, доки це буде необхідно», – додав міністр.

Нагадаємо, Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Як повідомлялося, німецька компанія Rheinmetall планує поставити Збройним силам України авіадесантні тактичні машини Caracal. Планується, що Україна отримає п'ять таких транспортних засобів наприкінці цього або на початку 2024 року. Ймовірніше за все, в Україні їх будуть використовувати Сили спеціальної операції або підрозділи спеціального призначення Головного управління розвідки.