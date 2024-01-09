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Іспанія передала Україні допомогу для фронту (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Іспанія передала Україні допомогу для фронту (відео)
Підприємство Tekhobe адаптувало броньовані медичні машини швидкої допомоги під потреби військових
фото: скріншот з відео

Броньовики будуть корисними при наданні медичної допомоги та евакуації пацієнтів

Іспанія адаптувала броньовані медичні машини швидкої допомоги і вирішила передати їх Україні в якості допомоги. Про це повідомив міністр закордонних справ, ЄС і співробітництва Іспанії Хосе Мануеля Альбареса.

Міністр повідомив, що побував у муніципалітеті Еренсія, а саме на виробництві підприємства Tekhobe. Воно адаптувало броньовані медичні машини швидкої допомоги, які Іспанія пристосувала для потреб свого населення.

Тепер Іспанська агенція міжнародного співробітництва зробить пожертву і передасть їх Україні. Зазначається, що броньовики будуть корисними при наданні медичної допомоги та евакуації пацієнтів.

«Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті миру та свободи доти, доки це буде необхідно», – додав міністр.

Нагадаємо, Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні.  До нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Як повідомлялося, німецька компанія Rheinmetall планує поставити Збройним силам України авіадесантні тактичні машини Caracal. Планується, що Україна отримає п'ять таких транспортних засобів наприкінці цього або на початку 2024 року. Ймовірніше за все, в Україні їх будуть використовувати Сили спеціальної операції або підрозділи спеціального призначення Головного управління розвідки.

Теги: війна Іспанія військова техніка гуманітарна допомога

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