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Сенатори-республіканці провели в Сенаті зустріч, присвячену допомозі Україні: які результати

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Сенатори-республіканці провели в Сенаті зустріч, присвячену допомозі Україні: які результати
В рамках засідання сенаторам не вдалося досягти якихось домовленостей
фото з відкритих джерел

Зустріч була ініційована деякими сенаторами через розбіжності в партії щодо виділення грошей Україні

У середу, 24 січня, в Сенаті США відбулася окрема зустріч сенаторів-республіканців, присвячена допомозі Україні, однак їм не вдалося досягти одностайності. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у себе в Telegram.

За словами нардепа, засідання було ініційовано 17 республіканцями, переважно консервативного спрямування, через внутрішні розбіжності в партії щодо фінансування України.

Сенатори-республіканці провели в Сенаті зустріч, присвячену допомозі Україні: які результати фото 1

«Учасники описали засідання у середу як спокійне, але без значних домовленостей або проривів у політичних поглядах. В цілому, я так розумію ок для нас», – розповів український депутат.

Железняк назвав поганою новиною заяви сенатора Дена Саллівана щодо того, що США має зосередитись на виключно військовій допомозі Україні, а Канада та ЄС – на прямій бюджетній підтримці та економічній допомозі. Народний депутат підкреслив, що це для нашої країни «дуже поганий наратив» і додав, що цю ідею в Сенаті поки що відхилили.

Як повідомлялося раніше, американські законодавці продовжують дискусії щодо ухвалення проєкту для фінансування допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню та посилення безпеки на південному кордоні США. Лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер заявив, що сенатори «на крок ближче» до ухвалення фінансування для України.

До слова, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні. Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, якщо Конгрес США не затвердить додаткове фінансування України, про яке попросив президент Джо Байден, це створить справжню проблему.

Читайте також: Лідер Сенату США розповів про хід переговорів щодо угоди про допомогу Україні
Теги: фінансування Україна Сенат США Ярослав Железняк

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