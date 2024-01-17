Підприємці роблять тротил у три зміни. Польща переводить економіку на «військові рейки»

Польські заводи оборонпрому запевняють – виробництво в самому розпалі

Польський оборонно-промисловий комплекс переживає період масштабного зростання виробництва. Зокрема, тротил поляки уже випускають у три зміни, пише польське видання Rzeczpospolitа. Про виробництво, що значно виросло, заявив голова заводу Nitro-Chem у Бидгощі.

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Домінік Савіцкі визнає, що експортні замовлення на тротил десятиліттями були основою стабільної роботи компанії Nitro-Chem, на якій зараз працює 500 людей. «Ні для кого не секрет, що початок війни в Україні та різке зростання попиту на вибухівку змусили бидгощські заводи максимально розгорнути виробництво тротилу. Сьогодні ми виготовляємо тротил у три зміни, 24 години на добу», – каже Савіцький.

Представники заводу Lucznik із Радома повідомили, що збираються за два роки збільшити випуск автоматів до 100 тис. на рік.

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«Ще до війни в Україні таке оголошення прозвучало б як фантастична історія. Сьогодні це викликає довіру завдяки інвестиціям і технологічному прискоренню, які видно неозброєним оком. Було погоджено будівництво додаткових цехів, хоча нинішня фабрика була запущена лише десять років тому», – пише Rzeczpospolitа.

Подібне нарощування виробництва та закупівля нового обладнання відбувається і в інших компаніях країни, наголосили у виданні.

Так, один із найбільших заводів у сфері обронно-промислового комплексу – Huta Stalowa Wola, що є лідером з виробництва важкої артилерії, далекобійних самохідних гаубиць Krab та автоматичних мінометів Rak, має намір зайнятися виробництвом БТР та БМП. Директор компанії Ян Шведо наголосив, що компанії на збільшення виробництва дали два роки.

«Нам дали два роки, щоб подвоїти виробництво. Тож у китайського інвестора викупили величезну залу, і найняли персонал. Також підготовлено нові території, а інвестиції оцінюються у сотні мільйонів злотих», – каже Шведо.

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Інвестиційний бум у польському обронно-промислового комплексу видання Rzeczpospolitа пояснило високим попитом на озброєння та вибухівку на ринку на тлі війни в Україні.

Раніше Варшава одержала від США чергову партію танків M1A1FEP Abrams. Так, 6 січня до Польщі прибув корабель із військовою технікою. До нової партії увійшли 29 танків M1A1FEP Abrams, 9 броньованих ремонтно-евакуаційних машин M88A2 HERCULES із запасом витратних частин та 79 бронемашин M1240A1 M-ATV. Корабель із технікою розвантажувався у Свиноуйсьці.

Нагадаємо, якщо країни Європи не переглянуть стратегію відносно реорганізації російської економіки для воєнного використання та не посилять оборонно-промисловий комплекс, Росія може за кілька років напасти на Європу. Про це заявив новий глава польського уряду Дональд Туск.

Туск розповів, що разом із очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським підготував заклик до країн ЄС про посилення можливостей оборонно-промислового комплексу Європи.

«Не лише заради можливої ​​швидкої підтримки України. Не в останню чергу тому, що майже вся російська економіка перейшла на систему переозброєння воєнного часу, і, звісно, ​​Європа тут сильно відстає», – сказав Туск.

Туск наголосив, що зі стратегічної точки зору Європа є ціллю російської агресії.