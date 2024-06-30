ISW: Російські націоналісти провокують етнічну та релігійну напруженість

Російські ультранаціоналісти висловлюють побоювання щодо подальших терористичних атак

Російські ультранаціоналісти висловлюють дедалі більше сумнівів у можливості влади запобігти терористичним атакам, а також вирішити проблему етнічної та релігійної напруженості в Росії після сутичок 23 червня в Республіці Дагестан. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, російські ультранаціоналісти розповсюджують історію, що екстремісти переслідували російського лікаря в Дагестані, який відмовився прийняти клієнтку через те, що вона відмовилась зняла нікаб (довгий одяг, який носять деякі мусульманські жінки, щоб прикрити все тіло і обличчя, за винятком очей).

Ультранаціоналісти стверджують, що екстремістські діячі організували цю подію, щоб розпалити подальшу етнічну і релігійну напруженість в Дагестані.

Також вони вважають, що дагестанські чиновники знають особи екстремістських ідейних лідерів, але дозволили радикальним салафітам-джихадистам контролювати цілі сфери суспільного життя в республіці.

Після цих заяв у Росії розпочалась дискусія щодо заборони носіння нікабу. Зокрема це підтримав голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін. За словами аналітиків, російська ультранаціоналістична дискусія, що зосереджується на нікабі, є дивною, зважаючи на те, що мусульман, які носять нікаб, у Росії небагато.

«Занепокоєння російських ультранаціоналістів питанням нікабу, схоже, є для них темою для розмови, щоб висловити своє сприйняття екстремістської загрози, яка виходить від російських мусульманських меншин, і щоб критикувати російську владу за те, що вона робить недостатньо для запобігання неминучих, на думку ультранаціоналістів, терористичних атак у майбутньому», – йдеться у звіті.

На думку аналітиків, російські націоналістичні класи будуть і надалі висловлювати побоювання щодо проведення терактів, що посилюватиме етнічну та релігійну напруженість.

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, у Дагестані було скоєно найбільший за останні 10 років напад. У ході атаки озброєні бойовики напали на православні храми та синагогу, а також на пост прикордонників та поліцейських. Є загиблі та поранені.