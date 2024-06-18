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У Варшаві затримано двох поляків за напад на українців

Мар’яна Мигаль
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У Варшаві затримано двох поляків за напад на українців
Поліцейські встановили особи двох хуліганів 21 та 24 років. Першого з них поліція затримала в день інциденту, другого затримала невдовзі
фото з відкритих джерел

Затриманим висунуто обвинувачення у скоєнні кримінального злочину у вигляді нападу із застосуванням ножа

Поліцейські Варшави затримали 21- та 24-річного хлопців, які побили та поранили ножем двох громадян України. Зловмисників ув'язнили на три місяці, повідомляє TVP Warszawa.

Як зазначається, усе почалося зі сварки чотирьох чоловіків: двох поляків і двох українців. Слова переросли в дії і двоє поляків напали на опонентів. Вони побили та поранили українців, а потім втекли. Інцидент стався вночі на Рондо Дашинськєґо. На місце викликали швидку допомогу, яка доставила потерпілих з тілесними ушкодженнями до лікарні, повідомила Марта Суловська з відділку поліції Волі.

Поліцейські встановили особи двох хуліганів 21 та 24 років. Першого з них поліція затримала в день інциденту, другого затримала невдовзі.

Затриманим висунуто обвинувачення у скоєнні кримінального злочину у вигляді нападу із застосуванням ножа, вчиненого разом та узгоджено, що спричинив тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя, в одного з потерпілих та ушкодження органу тіла або порушення здоров'я в іншого, розповіла поліцейська.

За клопотанням прокуратури за рішенням суду їх тимчасово заарештували на три місяці.

Раніше повідомлялося, що у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин.

Нагадаємо, у лютому, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами.

Теги: напад поліція Польща українці

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