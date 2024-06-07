Суд обрав запобіжний захід для чоловіка, який напав на дружину військового у Києві

На запитання журналістів чоловік відмовився пояснити свій вчинок чи перепросити за нього

Сторона захисту заявила, що поки не вирішено, чи будуть оскаржувати рішення суду

Оболонський райсуд Києва призначив запобіжний захід 73-річному чоловікові, якого судять за напад на волонтерку. Про це повідомляє hromadske із залу суду.

Зловмиснику обрали цілодобовий домашній арешт. Фігурант залишатиметься під домашнім арештом до 4 серпня включно – за винятками виходу на лікування чи в укриття.

Сторона захисту заявила, що поки не вирішили, чи будуть оскаржувати рішення суду. Літнього чоловіка судять за вчинення хуліганських дій (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України). За це загрожує до 4 років позбавлення волі.

Раніше, за словами правоохоронців, чоловік стверджував, що своєї вини не визнає. Мовляв, на відео не він, а конфлікту з дівчиною нібито не пам’ятає «через свій поважний вік».

Як повідомлялося, у Києві біля зупинки електрички «Куренівка» двоє чоловіків накинулися на волонтерку з нецензурною лайкою, вони викрикували антиукраїнські вислови та погрожували жінці. За словами жінки, 2 червня, після прощання з парамедикинею Іриною Цибух на Майдані Незалежності та волонтерських справ, вона пішки йшла додому від зупинки міської електрички «Куренівка». При виході з підземного переходу двоє чоловіків почали звертатися до неї в фамільярному та вульгарному тоні російською мовою.

Згодом правоохоронці затримали одного з чоловіків, який причетний до нападу на дружину військового та волонтерку. Потім правоохоронці встановили та затримали другого підозрюваного у нападі на волонтерку в Оболонському районі Києва. Ним виявився 70-річний пенсіонер.