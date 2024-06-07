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Суд обрав запобіжний захід для чоловіка, який напав на дружину військового у Києві

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Суд обрав запобіжний захід для чоловіка, який напав на дружину військового у Києві
На запитання журналістів чоловік відмовився пояснити свій вчинок чи перепросити за нього
фото: скриншот із відео

Сторона захисту заявила, що поки не вирішено, чи будуть оскаржувати рішення суду

Оболонський райсуд Києва призначив запобіжний захід 73-річному чоловікові, якого судять за напад на волонтерку. Про це повідомляє hromadske із залу суду.

Зловмиснику обрали цілодобовий домашній арешт. Фігурант залишатиметься під домашнім арештом до 4 серпня включно – за винятками виходу на лікування чи в укриття.

Сторона захисту заявила, що поки не вирішили, чи будуть оскаржувати рішення суду. Літнього чоловіка судять за вчинення хуліганських дій (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України). За це загрожує до 4 років позбавлення волі.

Раніше, за словами правоохоронців, чоловік стверджував, що своєї вини не визнає. Мовляв, на відео не він, а конфлікту з дівчиною нібито не пам’ятає «через свій поважний вік».

Як повідомлялося, у Києві біля зупинки електрички «Куренівка» двоє чоловіків накинулися на волонтерку з нецензурною лайкою, вони викрикували антиукраїнські вислови та погрожували жінці. За словами жінки, 2 червня, після прощання з парамедикинею Іриною Цибух на Майдані Незалежності та волонтерських справ, вона пішки йшла додому від зупинки міської електрички «Куренівка». При виході з підземного переходу двоє чоловіків почали звертатися до неї в фамільярному та вульгарному тоні російською мовою.

Згодом правоохоронці затримали одного з чоловіків, який причетний до нападу на дружину військового та волонтерку. Потім правоохоронці встановили та затримали другого підозрюваного у нападі на волонтерку в Оболонському районі Києва. Ним виявився 70-річний пенсіонер. 

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Теги: арешт напад укриття чоловік

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