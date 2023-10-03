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«Вони просто м'ясо». Видання Reuters розповіло про каральні батальйони Путіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Вони просто м'ясо». Видання Reuters розповіло про каральні батальйони Путіна
На лінії фронту може перебувати до кількох сотень таких штрафних загонів
Скріншот із відео, опублікованого 28 червня групою російських правозахисників Gulagu.net

Армія окупантів ввела штрафні батальйони, як за часів Сталіна

Російських солдатів на окупованих територіях України почали відправляти до штрафних підрозділів «Шторм Z», які частково складаються з колишніх в'язнів. Про це пише Reuters.

Ці загони кидають на передову та посилають штурмувати найскладніші ділянки фронту, розповіли Reuters 13 людей, серед яких військові на фронті. За їхніми словами, загони «Шторм Z» складаються зі 100-150 осіб та є частиною регулярних підрозділів російської армії. На даний момент на лінії фронту може перебувати до кількох сотень таких загонів.

У штрафні підрозділи солдатів відправляють за алкоголь, наркотики та відмову від виконання наказів. «Якщо комеданти ловлять когось із запахом алкоголю з рота, то негайно відправляють до «Шторму», – розповів російський солдат.

«Штрафники» зазнають найбільших втрат у російській армії. Штурмовики – це просто м'ясо», – сказав солдат з армійської частини № 40318 (4-та мотострілкова бригада). 

Він згадав, як під Бахмутом у травні та червні цього року намагався надати медичну допомогу кільком пораненим бійцям зі «Шторм Z», але командир наказав йому покинути їх.

Один із бійців, завербованих на війну з в'язниці, розповів: у липні в боях під Бахмутом у його загоні «Шторм Z» вижили лише 15 людей зі 120-ти. Про дуже важкі бої, в результаті яких більшість загону було знищено, повідали також троє з п'яти військових, які опинилися в числі «штрафників».

При цьому троє бійців розповіли, їм пропонували заробітну плату в розмірі 200 тис. руб. в місяць. Проте платили в середньому половину цієї суми.

Міноборони РФ може використовувати загони «Шторм Z» як видаткову піхоту, кажуть у незалежній організації Conflict Intelligence Team, яка стежить за перебігом війни в Україні.

Офіційно Міноборони РФ ніколи не визнавало створення подібних загонів, але перші повідомлення про них почали з'являтися навесні цього року, коли Інститут вивчення війни (ISW) опублікував російський звіт про формування «Шторм Z».

В історії Росії штрафбати, подібні до «Шторм Z», застосовувалися в 1942 році, коли Червона Армія відступала під натиском фашистської Німеччини. Тоді Йосип Сталін наказав формувати з солдатів, які залишили свої посади, дисциплінарні батальйони та кидати їх на найнебезпечніші ділянки фронту.

Крім цієї сталінської практики, у російській армії застосовується ще одна –  загороджувальні загони, розповіли The New York Times українські командири. При цьому загороджувальні загони іноді виставляють щодо бійців «Шторм Z», «замикаючи» їх в окопах під вогнем Збройних сил України.

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Теги: росія Міноборони армія путін алкоголь Міноборони РФ військові наркотики шторм солдат Йосип Сталін відео

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