Головна Світ Політика
search button user button menu button

Популярна туристична країна планує заборонити в'їзд на свою територію громадянам Ізраїлю

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Популярна туристична країна планує заборонити в'їзд на свою територію громадянам Ізраїлю
Дипломатичні відносини між Ізраїлем та Мальдівами існували в період із 1965 по 1974 рік
фото з відкритих джерел

Президент Мальдівської Республіки, де сповідують іслам, вирішив таким чином підтримати палестинців

Мальдівська Республіка готується заборонити в'їзд на територію країни громадянам Ізраїлю. Про таке рішення президента країни Мохамеда Муіззу, ухваленого за рекомендацією кабінету міністрів, оголосив міністр національної безпеки та технологій Алі Іхсан.

Однак для набрання чинності цьому рішенню потрібне внесення поправок до законодавства.

Повідомляється, що острівна держава в Індійському океані, яка не підтримує дипломатичних відносин з Ізраїлем, пішла на такий крок на знак солідарності з палестинцями сектору Газа.

Згідно з прес-релізом офісу президента Мальдів, глава держави також розпорядився організувати кампанію зі збору коштів для допомоги палестинцям через Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР). 

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль знизив військовий потенціал ХАМАСу, і бойовики більше не становлять серйозної загрози для країни. Про це повідомляє Politico. Байден розповів це, окреслюючи нову триетапну пропозицію про припинення вогню, яку Ізраїль запропонував ХАМАСу, що призведе до звільнення всіх заручників і остаточного припинення бойових дій, пише видання.

До слова, Ізраїль погодиться на нове перемир’я у Секторі Гази у разі звільнення всіх заручників.

Також вчора, 1 червня, у Тель-Авіві та Єрусалимі, Ізраїль, спалахнули масштабні антиурядові протести. Мітингувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Про це повідомляє Times of Israel.

Протестувальники також вимагають дострокових виборів та угоди про звільнення заручників, які утримуються терористичним угрупованням ХАМАС у Секторі Гази. Організатори протесту стверджують, що у Тель-Авіві присутні 120 тисяч демонстрантів.

Читайте також: Виїхав як волонтер, а опинився на Мальдівах. Гучний скандал з бойфрендом відомої блогерки

 

Теги: міністр держава Палестина Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден закликав ХАМАС сісти за стіл переговорів
Байден повідомив деталі мирного плану Ізраїлю щодо Сектора Гази
Вчора, 01:02
Ключем до трансформації Росії є воля народу, вважає президент Естонії Алар Каріс
Президент Естонії заявив, що союзники планують «поставити Росію на коліна»
27 травня, 09:12
Сполучені Штати занепокоєні, що наступ Ізраїлю може призвести до великої кількості жертв серед цивільного населення
Ізраїль оновив план наступу на Рафах, аби задовольнити вимоги США
22 травня, 10:43
У ФРН закликають запровадити новий податок для водіїв
Водіїв у Німеччині може незабаром чекати новий податок: подробиці
21 травня, 12:25
Нещодавно Україна отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками
Bloomberg: США планують відправити до України ще одну батарею Patriot
15 травня, 06:07
Багатофункціональний корабель ВМС Британії матиме такий вигляд
Велика Британія озброюється новими кораблями з лазерною зброєю
14 травня, 16:39
Шойгу замінить Миколу Патрушева, який перебував на посаді 16 років
Шойгу отримав посаду Патрушева
12 травня, 22:18
Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що готується новий законопроєкт
Польща анонсувала появу комісії з розслідування впливу Росії та Білорусі
10 травня, 13:00
Інгріда Шимоніте заявила, що Литва розглядає можливість відправки військових в Україну
Відправка військових до України: прем'єрка Литви зробила гучну заяву
8 травня, 11:20

Політика

CNN: Американські спецслужби активно вербують невдоволених режимом росіян
CNN: Американські спецслужби активно вербують невдоволених режимом росіян
Популярна туристична країна планує заборонити в'їзд на свою територію громадянам Ізраїлю
Популярна туристична країна планує заборонити в'їзд на свою територію громадянам Ізраїлю
Трамп пообіцяв наважитися на несподіваний вчинок, якщо стане президентом
Трамп пообіцяв наважитися на несподіваний вчинок, якщо стане президентом
Прем'єрка Італії підтвердила участь Зеленського в саміті G7
Прем'єрка Італії підтвердила участь Зеленського в саміті G7
Зеленський зустрівся з очільником Пентагону: про що говорили
Зеленський зустрівся з очільником Пентагону: про що говорили
Зеленський про спробу РФ зірвати Глобальний саміт миру: Є не дуже гарна інформація
Зеленський про спробу РФ зірвати Глобальний саміт миру: Є не дуже гарна інформація

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
WP: Українські командири готуються до прибуття погано підготовлених новобранців
18K
Полонений окупант, який грав головні ролі у п’єсах Чехова, розповів, що робив на війні
16K
Передача Україні F-16: аналітики попередили про серйозний виклик для ЗСУ
8849
Аналітики повідомили, що Росія може розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку
7272
Зеленський про спробу РФ зірвати Глобальний саміт миру: Є не дуже гарна інформація
7179
Втрати ворога станом на 2 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
Сьогодні, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
Сьогодні, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
Вчора, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
Вчора, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
31 травня, 17:06

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua