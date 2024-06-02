Популярна туристична країна планує заборонити в'їзд на свою територію громадянам Ізраїлю

Дипломатичні відносини між Ізраїлем та Мальдівами існували в період із 1965 по 1974 рік

Президент Мальдівської Республіки, де сповідують іслам, вирішив таким чином підтримати палестинців

Мальдівська Республіка готується заборонити в'їзд на територію країни громадянам Ізраїлю. Про таке рішення президента країни Мохамеда Муіззу, ухваленого за рекомендацією кабінету міністрів, оголосив міністр національної безпеки та технологій Алі Іхсан.

Однак для набрання чинності цьому рішенню потрібне внесення поправок до законодавства.

Повідомляється, що острівна держава в Індійському океані, яка не підтримує дипломатичних відносин з Ізраїлем, пішла на такий крок на знак солідарності з палестинцями сектору Газа.

Згідно з прес-релізом офісу президента Мальдів, глава держави також розпорядився організувати кампанію зі збору коштів для допомоги палестинцям через Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР).

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль знизив військовий потенціал ХАМАСу, і бойовики більше не становлять серйозної загрози для країни. Про це повідомляє Politico. Байден розповів це, окреслюючи нову триетапну пропозицію про припинення вогню, яку Ізраїль запропонував ХАМАСу, що призведе до звільнення всіх заручників і остаточного припинення бойових дій, пише видання.

До слова, Ізраїль погодиться на нове перемир’я у Секторі Гази у разі звільнення всіх заручників.

Також вчора, 1 червня, у Тель-Авіві та Єрусалимі, Ізраїль, спалахнули масштабні антиурядові протести. Мітингувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Про це повідомляє Times of Israel.

Протестувальники також вимагають дострокових виборів та угоди про звільнення заручників, які утримуються терористичним угрупованням ХАМАС у Секторі Гази. Організатори протесту стверджують, що у Тель-Авіві присутні 120 тисяч демонстрантів.