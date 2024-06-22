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У Секторі Гази під обстріл потрапив наметовий табір біженців: десятки загиблих

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Секторі Гази під обстріл потрапив наметовий табір біженців: десятки загиблих
За даними Червоного Хреста, після обстрілу табору біженців у Рафаху до найближчого госпіталю надійшло 22 загиблих і 45 постраждалих
фото: Reuters (ілюстративне)

Великокаліберні снаряди впали за кілька метрів від офісу та житлових приміщень Міжнародного комітету Червоного Хреста

У Рафаху, що на півдні Сектора Гази, 21 червня під обстріл потрапив наметовий табір біженців. Загинули і зазнали поранень десятки людей. Ізраїль заявляє про свою непричетність до цієї атаки. Про обстріл повідомив Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) у соцмережі Х.

Серед дня великокаліберні снаряди впали за кілька метрів від офісу та житлових приміщень МКЧХ в районі аль-Мавасі. Унаслідок удару була пошкоджена будівля офісу, оточена сотнями переміщених цивільних, що живуть у наметах.

За даними Червоного Хреста, після обстрілу до найближчого польового госпіталю організації надійшло 22 загиблих і 45 постраждалих.

Водночас речник армії Ізраїля (ЦАХАЛу) запевнив: немає жодних ознак того, що по наметовому містечку вдарили саме ізраїльські сили.

«Проведене попереднє розслідування свідчить про те, що немає жодних ознак того, що ЦАХАЛ завдав удару по гуманітарній зоні в Аль-Мавасі. Інцидент на стадії розгляду», – прокоментував спікер ЦАХАЛу.

Підконтрольне ХАМАСу міністерство охорони здоров'я Гази заявило про щонайменше 25 загиблих і 50 поранених. Відомство звинуватило в обстрілі Ізраїль.

До слова, минулого тижня бойовики ХАМАСу вдарили по півдню Сектора Гази, унаслідок чого загинули восьмеро ізраїльських військових. Армія Ізраїля назвала це найбільш смертоносним нападом на свої сили за останні місяці. Вибух стався 15 червня, в Рафаху, південному місті, яке Ізраїль назвав останнім великим оплотом палестинського терористичного угруповання ХАМАС. На початку травня туди ввійшли ізраїльські війська.

До слова, тимчасовий причал вартістю $230 млн, який американські військові терміново побудували для доставки гуманітарної допомоги до Гази, значною мірою провалив свою місію, заявляють гуманітарні організації. Ймовірно, його демонтують на кілька тижнів раніше, ніж планували. 

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Теги: Ізраїль червоний хрест Сектор Гази ХАМАС

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