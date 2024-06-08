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У Запоріжжі пройшла акція на підтримку полонених

Ярослав Романюк
glavcom.ua
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У Запоріжжі пройшла акція на підтримку полонених
Організатори акції встановили посеред площі велику клітку, що символізує грати, за якими ворог тримає наших захисників
фото: Укрінформ

Росіяни не дозволяють українським полоненим телефонувати рідним

У центрі Запоріжжя приблизно сто осіб приєдналися до акції-перформансу «Не мовчи, полон вбиває» на знак підтримки військовополонених, повідомляє «Укрінформ».

«Третій рік герої «Азовсталі» у ворожому полоні. Це не був їх вибір, це було рішення держави. Саме держава має звільнити зараз захисників Маріуполя. Ми маємо пам'ятати про тих, хто знаходиться в полоні, саме ми маємо нагадувати державі про полонених, саме ми маємо стати і показати всьому світу, що ми поруч з героями «Азовсталі». Ми поруч з кожним полоненим. Не мовчить, кричіть на весь світ», – сказала організаторка акції Стела Орел.

«Полонений кричить, весь світ мовчить, «Не мовчи, полон вбиває», – скандували учасники.

Родичі, які очікують повернення своїх близьких із полону, наголошують, що ворог неохоче додає до списків на обмін бійців «Азову», морських піхотинців та утримує людей у страшних умовах.

Як повідомлялося раніше, З 24 лютого 2022 року росіяни стратили щонайменше 61 українського військовополоненого, про підозри повідомлено чотирьом окупанти, є один вирок.

Нагадуємо, що 31 травня, в результаті обміну, 75 воїнів та цивільних осіб було повернуто з російського полону до України. Загалом, вдалося звільнити з російського полону вже 3210 українців. Як зазначає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, 19 людей потрапили в полон з острова Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з «Азовсталі», 14 військовослужбовців з Чорнобильської АЕС, а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.

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Теги: Запоріжжя окупанти акція полон військові держава ворог росіяни обмін

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