Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ пошкодили ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300/400 (фото)

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
ЗСУ пошкодили ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300/400 (фото)
Супутниковий знімок
фото з відкритих джерел

Низка країн дозволили ЗСУ використовувати західну зброю для ураження цілей на території Росії

Радіо Свобода публікує супутникові знімки високої роздільної здатності, на яких видно згорілі пускові установки та пошкоджений командний пункт російської системи ППО С-300/400 після українського удару минулими вихідними.

Це був один із перших ударів західних ракет по встановленню РСЗВ Himars на території Росії – після того, як адміністрація президента США Джо Байдена мовчазно дала дозвіл Україні.

С-300 – сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії. Серійне виробництво системи під індексом С-300ПТ було розпочато в 1975 році. 1978 року були завершені випробування системи, а в 1979 році перший полк С-300 став на бойове чергування.

Міністерство оборони США збільшило суму контракту з корпорацією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню Himars до $1,9 млрд

Читайте також: Британська розвідка повідомила, де окупанти зосереджують основні зусилля
Теги: росія ЗСУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи зможе США та Європа зварити «російську жабу в окропі»
Чи зможе США та Європа зварити «російську жабу в окропі»
29 травня, 19:10
Підтримати Олександра Усика під час бою в Ер-Ріяді приїде близько 30 ветеранів, які повернулися на роботу у ДТЕК після фронту
Олександр Усик разом з ДТЕК просять світову спільноту допомогти українським енергетикам
8 травня, 16:55
Сєрдючка образила своїх глядачів
«Всьо харашо»? Мережа в шоці від російських співів Вєрки Сердючки
18 травня, 11:37
За словами глави Мін'юсту, засуджені воюватимуть у штурмових підрозділах
Мін’юст повідомив, в яких підрозділах служитимуть засуджені
27 травня, 21:22
У РФ не так багато ресурсів для масштабних наступів на Харків
Наступ РФ на Харківщині: експерт назвав справжню мету ворога
17 травня, 03:59
Момент влучання в НПЗ у Слов'янську-на-Кубані
«Бавовна» у Краснодарському краї: ЗМІ повідомляють про атаку на військовий аеродром
19 травня, 07:54
Нині триває 817-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 20 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
20 травня, 08:01
Унаслідок обстрілу Балаклії постраждали восьмеро дітей
У День захисту дітей Росія обстріляла Балаклію: наймолодшому постраждалому два роки (фото)
1 червня, 14:18
Президент України відвідував Саудівську Аравію у лютому 2024 року
Ще одна країна відмовилася від участі в українському саміті миру у Швейцарії
Вчора, 09:50

Події в Україні

Адвоката з компанії Масі Найєма викрито у хабарі в $200 тис.: деталі гучної справи
Адвоката з компанії Масі Найєма викрито у хабарі в $200 тис.: деталі гучної справи
ЗСУ пошкодили ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300/400 (фото)
ЗСУ пошкодили ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300/400 (фото)
Повітряна тривога тривала пів години
Повітряна тривога тривала пів години
Хакери розіслали від імені Донецької ОДА фейкові запрошення на саміт миру
Хакери розіслали від імені Донецької ОДА фейкові запрошення на саміт миру
Продовження дії відстрочок від мобілізації, закон про англійську мову. Головне за 4 червня
Продовження дії відстрочок від мобілізації, закон про англійську мову. Головне за 4 червня
Генштаб: окупанти активізувалися та застосовують авіацію на Куп’янському напрямку
Генштаб: окупанти активізувалися та застосовують авіацію на Куп’янському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
31K
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
18K
Що робить глава РПЦ в Америці в Україні? Громадськість вимагає пояснень від СБУ
14K
Польща готує оригінальну інформаційну кампанію для мігрантів, щоб вони не їхали в країну
13K
Китай ставить Кремль на коліна
8718
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars

Новини

Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Сьогодні, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Сьогодні, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua