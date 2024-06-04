ЗСУ пошкодили ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300/400 (фото)

Низка країн дозволили ЗСУ використовувати західну зброю для ураження цілей на території Росії

Радіо Свобода публікує супутникові знімки високої роздільної здатності, на яких видно згорілі пускові установки та пошкоджений командний пункт російської системи ППО С-300/400 після українського удару минулими вихідними.

Це був один із перших ударів західних ракет по встановленню РСЗВ Himars на території Росії – після того, як адміністрація президента США Джо Байдена мовчазно дала дозвіл Україні.

С-300 – сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії. Серійне виробництво системи під індексом С-300ПТ було розпочато в 1975 році. 1978 року були завершені випробування системи, а в 1979 році перший полк С-300 став на бойове чергування.

Міністерство оборони США збільшило суму контракту з корпорацією Lockheed Martin на виробництво реактивних систем залпового вогню Himars до $1,9 млрд