Яких цілей досягли ЗСУ на Курщині: Аналіз The Wall Street Journal

Наступ на Курщину допоміг зруйнувати наратив про те, що Україна буцімто нездатна зупинити військову міць Росії.

Американські чиновники озвучили мету Курської операції

Вторгненням у Курську область мало на меті не тільки вивести Росію з рівноваги і змусити її перекинути війська зі сходу, а й спонукати Захід більш рішуче підтримати Україну зброєю та вмотивувати українців, втомлених війною. І частково Курська операція досягла своїх цілей. Про це пише The Wall Street Journal.

Зокрема, наступ на Курщину допоміг зруйнувати наратив про те, що Україна буцімто нездатна зупинити військову міць Росії.

Реакція Заходу на Курську операцію

Один із американських чиновників розповів виданню, що Україна тримала подробиці операції в таємниці від Заходу.

«Вторгнення в Курську область застало США зненацька і призвело до збентеження щодо того, чому Україна зробила такий радикальний крок і що буде далі. Тепер адміністрація обережно чекає, чи окупиться ставка Зеленського. США надають Україні простір для проведення операції, намагаючись при цьому уникати публічного обговорення цього питання. Від Білого дому і Пентагону до штаб-квартири Європейського командування США в Німеччині чиновники спостерігають з обережним оптимізмом», – зазначає видання.

Хоча Зеленський заявив, що мета Курської операції частково полягає у створенні «буферної зони», але Пентагон все ще задається питанням, чи планує Україна розширювати цю зону і як. Американські чиновники також мають сумнів, що Україна може утримати захоплену територію.

Цілі Курської операції

Американські чиновники в коментарі виданню озвучили українські цілі на Курщині:

зламати риторику про поразку Києва на полі бою

поліпшити становище України перед можливими мирними переговорами.

збільшити кількість російських полонених, яких можна використовувати для обміну.

«Нині всіх трьох цілей частково досягнуто», – вважає видання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських військ на Курську область Росії був «превентивним ударом», який дав змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації міста Суми.

За повідомленням CNN, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав ряд законів, які стосуються військових, зокрема, про статус українських бійців, які воюють на території Росії.