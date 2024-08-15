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Білий дім підтвердив переміщення частини військ РФ з України до Курської області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Білий дім підтвердив переміщення частини військ РФ з України до Курської області
Кірбі не відповів, які саме цілі можуть стояти перед російськими солдатами, яких скеровують у Курську область
фото: з відкритих джерел

Наразі США не може уточнити, яку саме кількість солдатів росіяни перекинули в Курську область і які їх наміри

Російські загарбники перекинули частину своїх підрозділів, які воювали на території України, у Курську область.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє «Голос Америки».

«Ми бачимо, що деякі російські підрозділи були перенаправлені з операцій в Україні та навколо неї до району Курська. Але це лише перші повідомлення про те, що ми спостерігаємо», – зазначив Кірбі.

Він додав, що не може уточнити, яку саме кількість солдатів росіяни перекинули в Курську область і які їх наміри.

Також Кірбі не відповів, які саме цілі можуть стояти перед російськими солдатами, яких скеровують у Курську область. 

"Все, що я можу вам сказати, це те, що ми бачили, як деякі підрозділи були перенаправлені і вирушили в цей район. Але наразі незрозуміло, скільки їх зрештою прибуде та якою буде їхня воєнна місія. Я знаю, що ця відповідь вас не дуже задовольнить, але вона чесна. Ми уважно стежимо за цим, але не можемо точно сказати, що збирається робити Путін", - сказав представник Білого дому.

За словами Кірбі, через українську операцію на Курщині, Путін опинився перед дилемою зміцнення оборони в регіоні Курської області.

«Путін і росіяни повинні були внести корективи. Ми бачимо ознаки того, що вони намагаються зміцнитися в районі Курська та навколо нього в результаті української операції там. Щоб це зробити, треба взяти активи, які були в одному місці і робили одну справу, і тепер їх треба спрямувати на інше. Ухвалення таких рішень безумовно є дилемою», – зазначив він.

На питання, чи Путін може застосувати ядерну зброю у відповідь на операцію в Курській області, Кірбі відповів, що Путін стурбований, але США не бачать збільшення ядерної риторики з Кремля.

«Якщо він переміщує туди війська, то він певною мірою стурбований тим, що відбувається. Я не знаю, кваліфікується це як розпач, чи ні, але він безумовно реагує, принаймні певним чином, на те, що відбувається в Курській області. Але ми не бачили і не чули жодної ескалаційної риторики, особливо щодо ядерної зброї, в останні дні», – сказав Кірбі. 

Нагадаємо, раніше Кірбі повідомив, що США підтримують зв’язок із українською стороною на тлі операції ЗСУ в Курській області. До інших коментарів Вашингтон наразі не готовий.

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Теги: США Курщина війна росія

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