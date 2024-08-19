Професор Павло Гриценко: «Ця карта була прийнята російською імператорською академією наук як така, що відповідає об'єктивній реальності»

Директор Інституту української мови, професор Павло Гриценко показав унікальну карту, за якою Курщина, Білгородщина, в також Кубань та Воронеж є українськими землями. Про це він заявив в інтерв'ю для Idealist.media.

Гриценко показав карту 1871 року. «Ця карта укладена за матеріалами обстеження всієї України. Тут, на цій карті, позначено межі, де проходять лінії розмежування між україномовними та російськомовними теренами. Так от Воронежщина, Курщина, Білгородщина, а також Кубань – це все землі, які позначені як українські, причому далеко на схід від Азовського моря ідуть українські землі», – сказав професор.

За словами Гриценка, ця карта була укладена за дорученням російського імператорського географічного товариства, це не якась «самопальна» праця українських націоналістів того часу.

«Ця карта була прийнята російською імператорською академією наук як така, шо відповідає обєктивній реальності», – наголосив вчений.

То чия Курщина?



Професор Павло Гриценко продемонстрував російську карту, якій 150 років pic.twitter.com/QeVq9AeGA9 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 19, 2024

Нагадаємо, українські військові під час операції на Курщині зустріли місцеву мешканку, яка пережила Голодомор, Другу світову війну, а зараз зневажає російську владу та підтримує дії ЗСУ. Відео розмови опублікували у Telegram-каналі Khorne Group.

Українські військові під час операції на Курщині зустріли місцеву мешканку, яка пережила Голодомор, Другу світову війну, а зараз зневажає російську владу та підтримує дії ЗСУ. Відео розмови опублікували у Telegram-каналі Khorne Group.



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