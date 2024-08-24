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Окупанти знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Окупанти знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна (фото)
Будівля музею в Гуляйполі спалахнула внаслідок влучання снаряду
фото: Нацполіція

Краєзнавчий музей вигорів вщент

Російські загарбники знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна, який розташовувався в місті Гуляйполе Запорізької області. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«У Гуляйполі окупанти знищили краєзнавчий музей. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряду та вигоріла вщент», – йдеться в повідомленні.

У Гуляйполі окупанти знищили краєзнавчий музей
У Гуляйполі окупанти знищили краєзнавчий музей
фото: Нацполіція

Загалом упродовж доби росіяни завдали 306 ударів по дев'яти населених пунктах Пологівського та Василівського районів області. Били з авіації, РСЗВ, танків, артилерії, застосували БпЛА. Інформація про постраждалих не надходила.

Упродовж доби росіяни завдали 306 ударів по дев'яти населених пунктах Пологівського та Василівського районів Запорізької області
Упродовж доби росіяни завдали 306 ударів по дев'яти населених пунктах Пологівського та Василівського районів Запорізької області
фото: Нацполіція

Поліцейські показали наслідки ворожих атак.

Упродовж доби росіяни завдали 306 ударів по дев'яти населених пунктах Пологівського та Василівського районів Запорізької області
Упродовж доби росіяни завдали 306 ударів по дев'яти населених пунктах Пологівського та Василівського районів Запорізької області
фото: Нацполіція

Нагадаємо, що вночі 24 серпня РФ дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 атакувала південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22.

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Теги: війна обстріл музей Запорізька область

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