Окупанти знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна (фото)

Краєзнавчий музей вигорів вщент

Російські загарбники знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна, який розташовувався в місті Гуляйполе Запорізької області. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«У Гуляйполі окупанти знищили краєзнавчий музей. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряду та вигоріла вщент», – йдеться в повідомленні.

У Гуляйполі окупанти знищили краєзнавчий музей фото: Нацполіція

Загалом упродовж доби росіяни завдали 306 ударів по дев'яти населених пунктах Пологівського та Василівського районів області. Били з авіації, РСЗВ, танків, артилерії, застосували БпЛА. Інформація про постраждалих не надходила.

Упродовж доби росіяни завдали 306 ударів по дев'яти населених пунктах Пологівського та Василівського районів Запорізької області фото: Нацполіція

Поліцейські показали наслідки ворожих атак.

Упродовж доби росіяни завдали 306 ударів по дев'яти населених пунктах Пологівського та Василівського районів Запорізької області фото: Нацполіція

Нагадаємо, що вночі 24 серпня РФ дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 атакувала південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22.