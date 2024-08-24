Окупанти знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна (фото)
Краєзнавчий музей вигорів вщент
Російські загарбники знищили меморіальний музей-садибу родини Нестора Махна, який розташовувався в місті Гуляйполе Запорізької області. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
«У Гуляйполі окупанти знищили краєзнавчий музей. Будівля спалахнула внаслідок влучання снаряду та вигоріла вщент», – йдеться в повідомленні.
Загалом упродовж доби росіяни завдали 306 ударів по дев'яти населених пунктах Пологівського та Василівського районів області. Били з авіації, РСЗВ, танків, артилерії, застосували БпЛА. Інформація про постраждалих не надходила.
Поліцейські показали наслідки ворожих атак.
Нагадаємо, що вночі 24 серпня РФ дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 атакувала південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22.
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