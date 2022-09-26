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Японія посилила санкції проти РФ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Японія посилила санкції проти РФ
Японія також розширила список підсанкційних юросіб
фото з відкритих джерел

Японія заборонила експорт до Росії товарів, пов'язаних із хімічною зброєю

Японія посилила санкції проти РФ через вторгнення в Україну, заборонивши експорт до Росії товарів, пов'язаних із хімічною зброєю. Про це заявив генеральний секретар Кабінету Міністрів Хірокадзу Мацуно, повідомлє Reuters.

Згідно з заявою уряду, опублікованою після засідання кабінету міністрів у понеділок, Японія також додала 21 російську організацію, наприклад наукові лабораторії, як об’єкт існуючої заборони на експорт.

Крім того, Токіо «глибоко стурбоване» можливістю застосування  ядерної зброї.

Зазначається, що Японія продовжуватиме працювати з міжнародним суспільством у підтримці України та санкціях проти Росії.

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Теги: Японія санкції експорт

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