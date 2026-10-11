Трамп підготував для Путіна три щедрі пропозиції – NYT

Вашингтон намагався схилити Москву до обмеженого перемир'я в Україні за допомогою масштабних економічних поступок

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Росії три економічні стимули, щоб домогтися обмеженого припинення вогню у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

За інформацією видання, наприкінці вересня, під час дипломатичних контактів на полях Генеральної Асамблеї ООН, американські представники запропонували Москві три економічні стимули. Про деталі переговорів журналістам розповіли посадовці, обізнані з перебігом закритих обговорень.

Першою пропозицією стало розблокування мільярдів доларів російських державних активів, заморожених на Заході. Причому ці кошти розглядали як попередній стимул для Москви, а не винагороду за виконання домовленостей. Подібну ініціативу обговорювали й торік, коли йшлося про можливе розмороження до $100 млрд.

Друга пропозиція передбачала продаж частини активів російської нафтової компанії «Лукойл» групі інвесторів із Близького Сходу. За даними NYT, деякі з потенційних покупців мали ділові зв'язки з американськими переговорниками.

Третім стимулом могло стати відновлення експорту калійних добрив із Білорусі. До обговорення цієї ініціативи повернулися спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.

В обмін на економічні поступки Вашингтон прагнув отримати згоду Кремля на обмежене перемир'я. Зокрема, розглядали можливість припинення ударів по енергетичній інфраструктурі або бойових дій на морі.

Українська сторона не відкидала пропозицій одразу, однак наполягала на додаткових гарантіях. Київ, зокрема, пропонував передбачити співмірні виплати Україні в разі розмороження російських активів або гарантувати додаткову військову допомогу в разі порушення перемир'я Москвою.

Водночас, як зазначає The New York Times, українських посадовців здивував масштаб поступок, на які американська сторона була готова піти заради домовленостей із Росією.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про намір закуповувати російське дизельне пальне, після чого Вашингтон тимчасово послабив санкційні обмеження на його експорт.

Водночас переговори української та американської делегацій у Маямі завершилися без прориву. У Кремлі також не підтвердили готовності негайно відновити мирний процес. Радник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва ще вирішуватиме, коли повертатися до переговорів.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з Володимиром Путіним оголосив про домовленість щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального до Сполучених Штатів.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував це рішення, назвавши послаблення санкцій проти Росії неприйнятним. За його словами, такий «подарунок Путіну на день народження» дозволить Кремлю отримати додаткові мільярди доларів для фінансування війни проти України.

Після цього Трамп виступив із низкою звинувачень на адресу Зеленського. Зокрема, американський президент сказав, що Україна нібито створює проблеми для світової економіки своїми ударами по російських нафтопереробних заводах. Політик також заявив, що Україні час обрати нового президента, який зможе домовитися про завершення війни.