Скандал із перепискою в Signal: з'явились нові подробиці

Журналіст став свідком обговорень ударів США по Ємену у груповому чаті

З'явились нові подробиці скандальної переписки в месенджері Signal. Зокрема, стало відомо про те, яким чином журналіст опинився в закритому груповому чаті про удари США по Ємену. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Джерела The Guardian повідомили, що радник із нацбезпеки США Майк Волтц випадково вніс у контакти номер телефону журналіста під ім'ям чиновника Білого дому.

Кілька місяців тому редактор Atlantic Голдберг надіслав виборчому штабу Трампа електронного листа із критикою тоді ще кандидата в президенти щодо поранених військовослужбовців. Щоб спростувати цю історію, кампанія звернулася за допомогою до Волца.

Тодішній прессекретар Трампа Браян Г'юз скопіював і вставив вміст листа (включно з блоком підпису з номером телефону Голдберга) в текстове повідомлення, яке він відправив Волцу. Останній так і не подзвонив редактору, але випадково зберіг номер Голдберга у своєму телефоні під контактною карткою Г'юза – речника Ради нацбезпеки США).

Таким чином, як повідомляє The Guardian, журналіст став свідком обговорень ударів США по Ємену у груповому чаті.

Нагадаємо, нещодавно радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц втрапив в скандал, пов'язаний із використання месенджера Signal, – зокрема, з’ясувалося, що він обговорював у Signal удари по єменських хуситах і питання війни в Україні.

Волтц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal і заявив, що його роботою є «забезпечення координації всіх процесів».

До слова, команда радника президента США з національної безпеки Майка Волтца створила щонайменше 20 групових чатів у месенджері Signal для координації роботи – зокрема, з питань України, Китаю, Сектора Гази, ситуації на Близькому Сході, Африки та Європи.