США приватно пропонували гарантії безпеки «коаліції охочих» – The Telegraph

Остаточних домовленостей між США та «коаліцією охочих» наразі немає

Наразі немає жодних остаточних домовленостей, оскільки передбачити поведінку Трампа складно

За даними британського видання The Telegraph, Сполучені Штати Америки останніми тижнями неофіційно висловлювали готовність надати підтримку європейським військам у разі їхнього розміщення в Україні після можливого досягнення домовленостей про припинення вогню, повідомляє «Главком».

Хоча Вашингтон публічно не робив таких зобов'язань, а президент Дональд Трамп заявляв, що, на його думку, британська армія не потребуватиме такої допомоги, за інформацією журналістів, у приватному порядку США були готові надати логістичну підтримку та обмінюватися розвідданими.

Джерела, на які посилається Telegraph, залишаються неназваними, і наразі немає жодних остаточних домовленостей. Видання зазначає, що передбачити поведінку Трампа складно, а рішення щодо потенційного реагування США у разі атаки Росії на західні сили в Україні досі не ухвалено.

Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер, коментуючи ситуацію в розмові з журналістами The Telegraph, натякнув на позитивну динаміку в переговорах. Відповідаючи на запитання, чи отримав він гарантії безпеки від Трампа, політик відповів:

«Ідуть постійні обговорення, і він неодноразово говорив, що підтримає нас. І я чітко дав зрозуміти, що це важлива складова того, що ми маємо зробити».

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сподівається, що припинення вогню в Україні буде досягнуто протягом найближчих кількох тижнів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Telegraph.

«Кір Стармер сподівається, що припинення вогню може бути оголошено до літа», – пише видання.

«Ми на інтенсивній стадії переговорів. Зрештою, я завжди пам'ятаю, що саме Україна має вирішувати ці питання – не інші люди мають вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія має сісти за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню», – сказав прем'єр-міністр Великої Британії.

Також стало відомо, що Британія, ймовірно, відмовиться від ідеї відправлення тисяч військових до України, однак це не означає припинення підтримки української армії.

Згідно з інформацією видання, рішення обумовлене високими ризиками, які супроводжують таку операцію, особливо в умовах, коли існує загроза ескалації конфлікту у разі зриву перемир’я між Україною та Росією.