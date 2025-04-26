США приватно пропонували гарантії безпеки «коаліції охочих» – The Telegraph
Наразі немає жодних остаточних домовленостей, оскільки передбачити поведінку Трампа складно
За даними британського видання The Telegraph, Сполучені Штати Америки останніми тижнями неофіційно висловлювали готовність надати підтримку європейським військам у разі їхнього розміщення в Україні після можливого досягнення домовленостей про припинення вогню, повідомляє «Главком».
Хоча Вашингтон публічно не робив таких зобов'язань, а президент Дональд Трамп заявляв, що, на його думку, британська армія не потребуватиме такої допомоги, за інформацією журналістів, у приватному порядку США були готові надати логістичну підтримку та обмінюватися розвідданими.
Джерела, на які посилається Telegraph, залишаються неназваними, і наразі немає жодних остаточних домовленостей. Видання зазначає, що передбачити поведінку Трампа складно, а рішення щодо потенційного реагування США у разі атаки Росії на західні сили в Україні досі не ухвалено.
Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер, коментуючи ситуацію в розмові з журналістами The Telegraph, натякнув на позитивну динаміку в переговорах. Відповідаючи на запитання, чи отримав він гарантії безпеки від Трампа, політик відповів:
«Ідуть постійні обговорення, і він неодноразово говорив, що підтримає нас. І я чітко дав зрозуміти, що це важлива складова того, що ми маємо зробити».
Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сподівається, що припинення вогню в Україні буде досягнуто протягом найближчих кількох тижнів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Telegraph.
«Кір Стармер сподівається, що припинення вогню може бути оголошено до літа», – пише видання.
«Ми на інтенсивній стадії переговорів. Зрештою, я завжди пам'ятаю, що саме Україна має вирішувати ці питання – не інші люди мають вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія має сісти за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню», – сказав прем'єр-міністр Великої Британії.
Також стало відомо, що Британія, ймовірно, відмовиться від ідеї відправлення тисяч військових до України, однак це не означає припинення підтримки української армії.
Згідно з інформацією видання, рішення обумовлене високими ризиками, які супроводжують таку операцію, особливо в умовах, коли існує загроза ескалації конфлікту у разі зриву перемир’я між Україною та Росією.
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