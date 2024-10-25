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Росіяни надавали хуситам координати для ударів по кораблях в Червоному морі – WSJ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни надавали хуситам координати для ударів по кораблях в Червоному морі – WSJ
РФ передавала хуситам координати
фото з відкритих джерел

РФ надавала супутникові дані хуситам для атак на кораблі

Російська Федерація надавала єменським хуситам цільові супутникові дані для наведення ракет та дронів при ударах по кораблях у Червоному морі. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal.

Обстріли суден, зокрема комерційних, в цій акваторії на Близькому сході з боку бойовиків-хуситів у Ємені триває з кінця минулого року. Угруповання, яке підтримує Іран, продовжує атакувати «головну артерію світової торгівлі», що сприяє ще більшій дестабілізації регіону.

«Хусити, які почали свої напади наприкінці минулого року через війну в Газі, зрештою почали використовувати російські супутникові дані, коли вони збільшували свої удари», – розповіли західним ЗМІ особа, знайома з цим питанням, та двоє європейських чиновників з питань оборони.

В публікації WSJ також вказується, що дані передавалися єменським бойовикам-хуситам через членів іранського Корпусу вартових Ісламської революції.

Одне з джерел американського видання уточнило, що ці члени КВІР Ірану «були включені до хуситів у Ємені».

Нагадаємо, починаючи з листопада минулого року хусити у Ємені завдають ударів по кораблях в регіоні Червоного моря. Вони пояснюють свої атаки на комерційне судноплавство «знаком солідарності» з угрупованням ХАМАС у Секторі Газа, де Ізраїль проводить військову операцію проти терористів у відповідь на масовану атаку у жовтні 2023-го.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки завдали ударів по кількох частинах Ємену, включаючи його столицю Сану і портове місто Ходейда. 

Нагадаємо 28 вересня єменські хусити запустили ракету по одному з аеропортів Ізраїлю, метою якої, за попередніми даними, був літак прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Як повідомлялося, США стурбовані тим, що Росія може постачати ракети хуситам в Ємені.

До слова, Армія оборони Ізраїлю успішно збила ракету, яку випустили по території країни єменські Хусити. За інформацією ізраїльських військових, ракету знищили за межами країни за допомогою системи ППО дальнього радіуса дії «Стріла» (Arrow).

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Теги: росія Ізраїль армія літак ХАМАС місто системи ППО

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