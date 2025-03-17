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Трамп пригрозив Ірану наслідками за кожну атаку хуситів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп пригрозив Ірану наслідками за кожну атаку хуситів
Трамп наголосив, що Іран відіграв роль «невинної жертви терористів-ізгоїв», над якими він втратив контроль
фото: Depositphotos

Президент США: «Іран буде нести відповідальність і страждати від наслідків, і ці наслідки будуть жахливими!»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що відсьогодні за кожну атаку хуситів нестиме відповідальність Іран. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в Truth Social.

«Кожен постріл, зроблений хуситами, з цього моменту  розглядатиметься як постріл, зроблений зі зброї та під керівництвом Ірану, і саме Іран буде нести відповідальність і страждати від наслідків. І ці наслідки будуть жахливими», – написав він.

За словами Трампа, «сотні нападів, що здійснюються хуситами, зловісними бандитами й головорізами, які базуються в Ємені і яких ненавидить єменський народ, походять з Ірану і створені ним».

Президент США заявив, що Іран відіграв роль «невинної жертви терористів-ізгоїв», над якими він втратив контроль, хоча насправді, на думку Трампа, це не так. Він зазначив, що Іран «диктує хуситам кожен крок, постачає зброю, гроші, високотехнологічну військову техніку та навіть так звану розвідку».

Раніше головнокомандувач іранського Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі заявив, що угруповання хуситів діє «незалежно» та ухвалює «власні стратегічні рішення». Іран, за його словами, не має впливу на хуситів.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали масштабні військові удари по десятках цілей у Ємені. Ця операція спрямована не лише проти бойовиків-хуситів, а й має стати потужним сигналом для Ірану щодо укладення ядерної угоди.

Повітряні та морські атаки США були націлені на радари, системи ППО, ракетні та безпілотні комплекси. Основна мета – забезпечення безпеки міжнародного судноплавства в Червоному морі, яке хусити місяцями блокували своїми нападами.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не планують проводити наземні військові рейди в Ємені, а обмежиться лише авіаударами.

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Теги: Ємен Іран Дональд Трамп США обстріл

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