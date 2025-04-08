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Трамп назвав умову для ЄС, аби отримати тарифні пільги

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Трамп назвав умову для ЄС, аби отримати тарифні пільги
Трамп подвоїв свою критику на адресу ЄС, але вказав, що готовий укласти угоду з блоком
фото з відкритих джерел

Трамп зазначив, що хоче, щоб ЄС знизив свої стандарти

Європейському Союзу доведеться взяти на себе зобов’язання придбати американську енергію на $350 млрд, щоб отримати відстрочку від запроваджених мит Дональда Трампа. Таку заяву зробив президент США відхиливши пропозицію Брюсселя запровадити тарифи «нуль за нуль» на автомобілі та промислові товари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Коментарі Трампа стали відповіддю на заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка раніше в понеділок повідомила, що ЄС запропонував знизити європейські тарифи до нуля на автомобілі та промислові товари, що імпортуються зі США, якщо політик відповість взаємністю.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи достатньо Трампу цієї пропозиції, щоб погодитися на послаблення, президент США відповів: «Ні, не достатньо».

«Ми маємо дефіцит з Європейським Союзом у $350 млрд, і він швидко зникне. Один із способів, яким він може легко і швидко зникнути, – це те, що їм доведеться купувати нашу енергію у нас... Вони можуть купувати її, ми можемо скинути $350 мільярдів за один тиждень. Вони повинні купити і взяти на себе зобов'язання купити таку ж кількість енергії», – заявив Трамп.

У коментарях для преси після зустрічі з Нетаньягу Трамп подвоїв свою критику на адресу ЄС, але вказав, що готовий укласти угоду з блоком, якщо він зобов’яжеться закрити дефіцит торговельного балансу зі США, купуючи більше американських енергоносіїв.

Ідея купувати американські енергоносії з метою запобігти тарифам не є новою. Майже одразу після переобрання Трампа фон дер Ляєн запропонувала почати переговори про закупівлю більшої кількості американського скрапленого природного газу (СПГ). «У відповідь США не дали чітких пояснень щодо того, як працюватиме угода», – повідомляє Politico.

У понеділок, на запитання про те, чи були його глобальні мита «тактикою переговорів з позиції сили» чи постійними, Трамп відповів: «Можуть бути постійні мита, а також можуть бути переговори, тому що є речі, які нам потрібні окрім мит».

Під час пресконференції у відповідь на запитання, чи є в його списку дві чи три країни, які, на його думку, просунулися далі в зниженні тарифів, Трамп знов згадав про ЄС: «Європейський Союз. Я маю на увазі, як би погано вони з нами не поводилися, вони суттєво знизили свої тарифи на автомобілі. Думаю, вони знизили їх до 2,5, і я чув, що, можливо, навіть до нуля».

Але він також зазначив, що хоче, щоб ЄС знизив свої стандарти, аби дозволити більшій кількості американських товарів надходити на європейській ринок, називаючи заходи безпеки «негрошовими тарифами».

«Це тарифи, де вони встановлюють речі, які роблять неможливим для вас продати машину... вони роблять це настільки складним – стандарти та тести. Вони придумують правила та норми, створені лише з однієї причини: ви не можете продавати свій продукт у цих країнах. І ми не допустимо цього. Це називається немонетарними бар’єрами», – пояснив Трамп.

Указуючи на те, що зумовлює його дії, американський президент згадав часи, коли тарифи США були захмарними.

«Ви знаєте, що наша країна була найсильнішою з 1870 по 1913 роки. Знаєте чому? Все було засноване на тарифах. У нас не було податку на прибуток. Потім у 1913 році якийсь геній придумав ідею: давайте стягувати плату з людей нашої країни, а не з інших країн, які обкрадають нашу країну», – сказав Трамп.

Нагадаємо, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС запропонував США нульові тарифи на промислову продукцію після запровадження Дональдом Трампом нових мит, які розхитали світову економіку. 

Також, світові ринки охопила тривога після підвищення мит у США. Як пояснює міжнародний консультант у сфері корпоративних фінансів, викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан, дії Дональда Трампа можуть спричинити масштабні збої у світовій торгівлі та порушити виробничі ланцюги. 

 

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Теги: США Європа Дональд Трамп

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