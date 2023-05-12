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У Росії гелікоптер знеструмив станцію «Транснєфті» (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії гелікоптер знеструмив станцію «Транснєфті» (фото)
Гелікоптер приземлився у болоті, обірвавши лінії електропередач
фото із соцмережі

Пілот гелікоптера зник безвісти

Ще 9 травня у Приморському краї здійснив жорстку посадку гелікоптер МІ-2. Під час посадки він знеструмив станцію «Транснєфті», обірвавши лінії електропередач.

У Приморському краї РФ здійснив жорстку посадку гелікоптер МІ-2. Під час посадки він знеструмив станцію «Транснєфті», обірвавши лінії електропередач. Пілот гелікоптера загадково зник. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

Аварія трапилася ще 9 травня. Через два дні вдалося дістатися місця надзвичайної події (воно знаходиться у важкодоступному місці). Поряд із обірваними лініями співробітники компанії «Транснєфть» виявили покинутий Мі-2.

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фото із соцмережі

Судячи з пошкоджень на борту, гелікоптер здійснив жорстку посадку і обірвав дроти хвостом. Пілота на місці не виявилося. Співробітники поліції з'ясували, що гелікоптер належить якомусь приватному підприємству, а його пілотом є 64-річний житель Владивостока Віктор Г. Проте знайти чоловіка поки не вдалося – за місцем прописки його немає, а на телефон він не відповідає. Його пошуки тривають уже третій день. Можливо, чоловік пішов шукати людей та загубився.

Теги: росія аварія гелікоптер

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