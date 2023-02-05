ЄС застеріг Грузію від поновлення авіасполучення з Росією
ЄС попередив Грузію про санкції у разі поновлення авіасполучення з Росією
Євросоюз закликає Грузію приєднатися до санкцій, запроваджених проти Росії в авіаційній сфері, та не відновлювати прямі рейси між країнами. Про це заявив представник зовнішньополітичної служби Європейської комісії Петер Стано, у відповідь на запит грузинського видання Netgazet, щодо того, як ЄС сприйме заяви Тбілісі про можливе поновлення авіасполучення з Росією.
«Через незаконну агресію Росії проти України Євросоюз запровадив санкції щодо російської авіації... Євросоюз закликає Грузію приєднатися до санкцій, запроваджених ЄС та іншими країнами проти Росії в авіаційній сфері, і зберігати пильність щодо будь-яких можливих спроб обійти санкції», - заявив він.
Водночас Стано додав, що санкційний режим Євросоюзу допускає можливість введення вторинних санкцій проти тих, хто бере участь або підтримує схеми з обходження європейських санкцій проти Росії.
Він також наголосив, що через санкції, 95% російського авіаційного флоту більше не можуть модернізувати та вдосконалювати свої літаки, що необхідно для підтримки міжнародних технічних стандартів та стандартів безпеки.
Як відомо, авіасполучення між Росією та Грузією припинене з 8 липня 2019 року.
Втім, 19 січня голова грузинської провладної партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе виступив за відновлення прямих перельотів з РФ. Таку заяву Кобахідзе виголосив після того, як глава МЗС РФ Сергій Лавров похвалив уряд Грузії за неприєднання до санкцій проти РФ і заявив, що Москва може незабаром відновити пряме авіасполучення із Тбілісі.
На заяву грузинської провладної партії вже відреагували в українському МЗС. Там назвали це «черговим обміном реверансами між Тбілісі та Москвою на тлі непокараних злочинів Росії проти грузинського народу та окупації частини грузинської території».
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