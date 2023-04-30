Коли можна чекати наступ ЗСУ
Команда «на старт!» ще не прозвучала, але цей час наближається
Давайте в останній день квітня ще раз чекнемо три критерії, після виконання яких можна чекати на наступ ЗСУ.
Російські сили повинні максимально виснажитися, б'ючись в Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку, Вугледар.
Битва за Бахмут, схоже, добігає кінця. Можна було очікувати, що вона закінчиться у квітні (а раніше в березні та лютому), але героїчні захисники міста протрималися до травня.
Можна тільки здогадуватися, чи буде в найближчому майбутньому Бахмут звільнений у рамках контрнаступу. Подивимося.
Але свою роль оборона Бахмута точно виконала, прийнявши на себе головний удар російських військ і виснаживши їх.
Україна має отримати західне озброєння, а також навчити та скоординувати сили наступу.
За словами генсека НАТО та американських чиновників, а також нашого міністра оборони, майже вся техніка, призначена для весняного наступу, вже прибула в Україну.
На якому етапі знаходиться навчання та координація ми не знаємо, але навряд чи вони сильно відстають від отримання техніки.
Має закінчитися бездоріжжя.
Квітневі дощі позаду, ґрунт ще не підсох, але в якийсь травневий день це станеться.
Підсумок. Команда «на старт!» ще не прозвучала, але цей час наближається.
Це була остання перевірка виконання критеріїв. Точний день ми не вгадаємо, та й не пробуватимемо.
Все в руках ЗСУ.
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