Коли можна чекати наступ ЗСУ

Команда «на старт!» ще не прозвучала, але цей час наближається

Давайте в останній день квітня ще раз чекнемо три критерії, після виконання яких можна чекати на наступ ЗСУ.

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Російські сили повинні максимально виснажитися, б'ючись в Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку, Вугледар.

Битва за Бахмут, схоже, добігає кінця. Можна було очікувати, що вона закінчиться у квітні (а раніше в березні та лютому), але героїчні захисники міста протрималися до травня.

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Можна тільки здогадуватися, чи буде в найближчому майбутньому Бахмут звільнений у рамках контрнаступу. Подивимося.

Але свою роль оборона Бахмута точно виконала, прийнявши на себе головний удар російських військ і виснаживши їх.

Україна має отримати західне озброєння, а також навчити та скоординувати сили наступу.

За словами генсека НАТО та американських чиновників, а також нашого міністра оборони, майже вся техніка, призначена для весняного наступу, вже прибула в Україну.

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На якому етапі знаходиться навчання та координація ми не знаємо, але навряд чи вони сильно відстають від отримання техніки.

Має закінчитися бездоріжжя.

Квітневі дощі позаду, ґрунт ще не підсох, але в якийсь травневий день це станеться.

Підсумок. Команда «на старт!» ще не прозвучала, але цей час наближається.

Це була остання перевірка виконання критеріїв. Точний день ми не вгадаємо, та й не пробуватимемо.

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Все в руках ЗСУ.