Євродепутат назвав Орбана дурнем через його спротив вступу України до ЄС

У черговому дописі Орбан написав: «Україна може обирати війну, але вона не може вимагати, щоб ми приєдналися до неї

«Який же ти дурний, Вікторе Орбан. Україна не обирала війну»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово виступав проти швидкого вступу України до ЄС, а також його країна часто блокує або гальмує частину рішень ЄС щодо України або ж санкцій проти Росії.

Цього разу Орбан продовжив дискусію на своїй сторінці у соціальній мережі Х та написав, що Україні не місце у Європейському Союзі. Часто він висловлює думку, що членство України в ЄС розв'яже війну у Європі.

У черговому дописі Орбан написав: «Україна може обирати війну, але вона не може вимагати, щоб ми приєдналися до неї. Прийняття країни, яка перебуває у стані війни, до ЄС означало б імпорт самої війни. Наш народ висловився: ні членству України в ЄС!».

У відповідь на цей допис депутат європейського парламенту Гельмут Брандштеттер написав, що Україна не обирала війну:

«Який же ти дурний, Вікторе Орбан. Україна не обирала війну. Це твій друг, воєнний злочинець путін, зробив цей вибір. І коли європейці вирішуватимуть питання членства України в ЄС, у тебе буде час подумати про власну корупцію».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України в НАТО означатиме війну з Росією, а вже наступного дня почнеться Третя світова війна.

До слова, Віктор Орбан знову виступив проти вступу України до Європейського Союзу, заявивши, що головною перепоною для цього є війна.

Орбан заявив у Брюсселі, що прибув на саміт ЄС із «результатами» від угорського народу, який, за його словами, рішуче виступив проти вступу України до Європейського Союзу. Посилаючись на референдум «Вокс 2025», Орбан стверджує, що 95% тих, хто проголосував, сказали «ні» членству України в ЄС.

Раніше «Главком» інформував, що угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що рішення про вступ України до Європейського Союзу залежить виключно від громадян ЄС, зокрема, угорців.

Також «Главком» повідомляв, що посилаючись на референдум «Вокс 2025», Орбан стверджує, що 95% тих, хто проголосував, сказали «ні» членству України в ЄС.

Крім того, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до Європейського Союзу.