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ЄС назвав головну перешкоду для вступу України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ЄС назвав головну перешкоду для вступу України
У ЄС назвали одну з головних проблем для вступу України
фото з відкритих джерел

Кос зазначила, що вона має намір зробити все можливе, щоб Україна стала членом ЄС до 2030 рок

Єврокомісар з питань розширення, східного сусідства, відновлення України Марта Кос заявила, що Євросоюз існує для того, щоб забезпечити мир у Європі. Про це вона сказала в інтерв'ю для DW, передає «Главком».

«Це не те, що приходить просто так, а те, за що потрібно боротися», – заявила вона.

Водночас Кос окреслила, що заважає Україні стати членом Союзу. За її словами, важливою проблемою для країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу вона назвала агресивну російську пропаганду та навели приклад країни-сусідки Молдови:

«Вони вкладають мільйони євро, щоб перешкодити Молдові піти європейським шляхом. Вони дуже агресивні і поширюють брехню, намагаючись переконати громадян країни, що «якщо ви підете європейським шляхом, то буде така ж війна, як в Україні. Якщо ви станете членом ЄС, то ви втратите свою ідентичність». Я родом із країни, яка менша за Молдову, і насправді членство в ЄС зберігає нашу ідентичність».

Також Кос зазначила, що вона має намір зробити все можливе, щоб Україна стала членом ЄС, можливо, навіть до 2030 року.

До слова, Молдова закликає Європейський Союз серйозно розпочати переговори про членство до вересневих виборів, щоб ефективно протистояти російській дезінформації.

Нагадаємо, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Зауважимо, що угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що рішення про вступ України до Європейського Союзу залежить виключно від громадян ЄС, зокрема, угорців. 

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Теги: Єврокомісія Європейський союз переговори

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