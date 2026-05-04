Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Скоро щось станеться». Європа готується до нападу Росії – Politico

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
«Скоро щось станеться». Європа готується до нападу Росії – Politico
Наступні два роки можуть дати Росії ідеальну нагоду перевірити відданість Заходу НАТО
фото з відкритих джерел

Європейський союз побоюється нападу Росії у найближчі два роки

Європейські політики та чиновники серйозно занепокоєні тим, що Володимир Путін може використати наступні рік-два для перевірки НАТО на міцність. Як повідомляє Politico, у кулуарах Євросоюзу цей період розглядають як «вікно можливостей» для Кремля, поки США за президентства Дональда Трампа можуть дистанціюватися від Європи, а власний військовий потенціал Союзу ще не зміцнів, інформує «Главком».

Фінський євродепутат Міка Аалтола зазначає, що успішні удари України вглиб РФ та прориви російської оборони можуть підштовхнути Путіна до створення нових театрів бойових дій.

«Незабаром може статися щось важливе – у Росії є вікно можливостей. США йдуть з Європи, трансатлантичні відносини перебувають у жалюгідному стані, і ЄС ще не повністю готовий взяти на себе відповідальність», – сказав фінський депутат Європейського парламенту Міка Аалтола.

За словами фінського євродепутата Міки Аалтоли, ситуація є критичною через збіг кількох факторів:

  • Трансатлантична криза: Ризики виходу США з активного управління безпекою в Європі.
  • Неготовність Євросоюзу: Брак потужного власного оборонного ресурсу, який міг би повністю замінити підтримку Вашингтона.
  • Геополітичний розрахунок РФ: Бажання Кремля скористатися моментом невизначеності на Заході.

Експерти та чиновники вважають малоймовірним повномасштабне наземне вторгнення на територію НАТО, оскільки російська армія значно виснажена війною в Україні. 

«Росія дуже зайнята в Україні. Я не думаю, що у неї достатньо можливостей, щоб намагатися вести війну і проти країн Балтії», – заявив президент Естонії Алар Каріс.

Експерти погоджуються, що Росія навряд чи наважиться на пряме вторгнення там, де НАТО має сильне угруповання (наприклад, на кордоні з Польщею). Натомість розглядаються гібридні сценарії, які не потребують великої кількості військ:

  • Масові атаки безпілотників: операції, які не передбачають фізичного перетину кордону солдатами.
  • Балтійське море та Арктика: провокації навколо невеликих островів.
  • Мілітаризований «тіньовий флот»: використання цивільних суден для диверсій.

Мета такого нападу – не окупація великих територій, а провокація, яка посіє розбрат усередині Альянсу. Якщо країни НАТО не зможуть швидко домовитися про спільну відповідь, це означатиме фактичний крах системи західної безпеки.

«Путін може розгорнути ескалацію конфлікту в бік іншого сусіда, намагаючись уникнути принизливих переговорів з Україною», – заявив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Наразі європейські лідери закликають до прискореного переозброєння та посилення координації, аби закрити це «вікно» до того, як Кремль наважиться на пряму перевірку Заходу.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб висловив скептицизм щодо прогнозів премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска про можливість нападу Росії на країни НАТО протягом найближчих місяців. Посадовець закликав зберігати спокій та зосередитися на зміцненні обороноздатності Європи. Стубб наголосив, що наразі не бачить стимулів для Росії випробовувати на міцність статтю 5 договору НАТО. За його словами, хоча гібридні загрози залишаються постійним фактором, прямого військового тестування східного флангу Альянсу він не очікує.

Також «Главком» раніше повідомляв, що Росія розглядає можливість проведення локальної військової акції в акваторії Балтійського моря, щоб прощупати ґрунт і вивчити готовність НАТО до відповіді. Кремль цілком може зважитися на точковий крок, наприклад, на встановлення контролю над невеликим островом, аби продемонструвати свою силу без розв'язання повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: Європейський Союз росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран заявив про можливість поновлення конфлікту зі США
Іран заявив про можливість поновлення конфлікту зі США
2 травня, 22:48
Пункт тимчасової дислокації особового складу спецпідрозділу «Барс-Сармат»
Сили оборони уразили базу виробництва дронів та наземних роботів окупантів (відео)
30 квiтня, 19:16
Раніше Фіцо заявляв, що не братиме участі у параді, але планує поїздку до Росії
Кремль підтвердив участь Фіцо в параді до 9 травня
29 квiтня, 15:50
Фрідріх Мерц назвав війну в Україні «можливістю» для Європи
Канцлер Німеччини побачив позитив від війни в Україні
24 квiтня, 21:21
Прикордонники уразили позицію FPV-дронів російських військ
На півдні прикордонники знищили позицію запуску FPV-дронів РФ (відео)
23 квiтня, 16:46
Андрій Сибіга: «Зараз росіяни особливо працюють інформаційно у країнах Балтії»
Російське вторгнення у країни Балтії? Глава МЗС України розказав про сигнали з Москви
22 квiтня, 10:43
25 грудня 2024 року у Казахстані розбився пасажирський літак, який прямував з Баку до Грозного
Авіакатастрофа літака AZAL: Азербайджан і РФ узгодили виплати жертвам
15 квiтня, 16:30
Bloomberg: Путін намагається розширити присутність РФ в Африці
Bloomberg: Путін намагається розширити присутність РФ в Африці
9 квiтня, 05:20
16 людей постраждали внаслідок удару
Удар РФ по автобусу. Нікополь оголосив день жалоби за загиблими
8 квiтня, 11:16

Політика

Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні на боці Росії
Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні на боці Росії
«Скоро щось станеться». Європа готується до нападу Росії – Politico
«Скоро щось станеться». Європа готується до нападу Росії – Politico
У Німеччині владна партія закликає до переговорів із Москвою після виведення військ США
У Німеччині владна партія закликає до переговорів із Москвою після виведення військ США
РФ готує тотальний контроль над інтернетом
РФ готує тотальний контроль над інтернетом
Проєкт «Свобода»: США розпочинають масштабну військову операцію в Ормузькій протоці
Проєкт «Свобода»: США розпочинають масштабну військову операцію в Ормузькій протоці
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua