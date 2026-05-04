«Скоро щось станеться». Європа готується до нападу Росії – Politico

Європейський союз побоюється нападу Росії у найближчі два роки

Європейські політики та чиновники серйозно занепокоєні тим, що Володимир Путін може використати наступні рік-два для перевірки НАТО на міцність. Як повідомляє Politico, у кулуарах Євросоюзу цей період розглядають як «вікно можливостей» для Кремля, поки США за президентства Дональда Трампа можуть дистанціюватися від Європи, а власний військовий потенціал Союзу ще не зміцнів, інформує «Главком».

Фінський євродепутат Міка Аалтола зазначає, що успішні удари України вглиб РФ та прориви російської оборони можуть підштовхнути Путіна до створення нових театрів бойових дій.

«Незабаром може статися щось важливе – у Росії є вікно можливостей. США йдуть з Європи, трансатлантичні відносини перебувають у жалюгідному стані, і ЄС ще не повністю готовий взяти на себе відповідальність», – сказав фінський депутат Європейського парламенту Міка Аалтола.

За словами фінського євродепутата Міки Аалтоли, ситуація є критичною через збіг кількох факторів:

Трансатлантична криза: Ризики виходу США з активного управління безпекою в Європі.

Неготовність Євросоюзу: Брак потужного власного оборонного ресурсу, який міг би повністю замінити підтримку Вашингтона.

Геополітичний розрахунок РФ: Бажання Кремля скористатися моментом невизначеності на Заході.

Експерти та чиновники вважають малоймовірним повномасштабне наземне вторгнення на територію НАТО, оскільки російська армія значно виснажена війною в Україні.

«Росія дуже зайнята в Україні. Я не думаю, що у неї достатньо можливостей, щоб намагатися вести війну і проти країн Балтії», – заявив президент Естонії Алар Каріс.

Експерти погоджуються, що Росія навряд чи наважиться на пряме вторгнення там, де НАТО має сильне угруповання (наприклад, на кордоні з Польщею). Натомість розглядаються гібридні сценарії, які не потребують великої кількості військ:

Масові атаки безпілотників: операції, які не передбачають фізичного перетину кордону солдатами.

Балтійське море та Арктика: провокації навколо невеликих островів.

Мілітаризований «тіньовий флот»: використання цивільних суден для диверсій.

Мета такого нападу – не окупація великих територій, а провокація, яка посіє розбрат усередині Альянсу. Якщо країни НАТО не зможуть швидко домовитися про спільну відповідь, це означатиме фактичний крах системи західної безпеки.

«Путін може розгорнути ескалацію конфлікту в бік іншого сусіда, намагаючись уникнути принизливих переговорів з Україною», – заявив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Наразі європейські лідери закликають до прискореного переозброєння та посилення координації, аби закрити це «вікно» до того, як Кремль наважиться на пряму перевірку Заходу.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб висловив скептицизм щодо прогнозів премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска про можливість нападу Росії на країни НАТО протягом найближчих місяців. Посадовець закликав зберігати спокій та зосередитися на зміцненні обороноздатності Європи. Стубб наголосив, що наразі не бачить стимулів для Росії випробовувати на міцність статтю 5 договору НАТО. За його словами, хоча гібридні загрози залишаються постійним фактором, прямого військового тестування східного флангу Альянсу він не очікує.

Також «Главком» раніше повідомляв, що Росія розглядає можливість проведення локальної військової акції в акваторії Балтійського моря, щоб прощупати ґрунт і вивчити готовність НАТО до відповіді. Кремль цілком може зважитися на точковий крок, наприклад, на встановлення контролю над невеликим островом, аби продемонструвати свою силу без розв'язання повномасштабної війни.