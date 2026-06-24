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Кремль почав готувати росіян до війни з Європою

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кремль почав готувати росіян до війни з Європою
Кремль поширив новий фейк про напад НАТО на Росію
фото: today.uа

У ЦПД пояснили, навіщо російська пропаганда поширює заяви про нібито підготовку НАТО до нападу на РФ

Російська влада активізувала інформаційну кампанію про нібито підготовку НАТО та Європейського Союзу до війни проти Росії. У Центрі протидії дезінформації вважають, що таким чином Кремль намагається підготувати російське суспільство до можливої подальшої ескалації та виправдати власні агресивні наміри щодо європейських держав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Підставою для такої оцінки стала заява заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка, який стверджував, що НАТО та Євросоюз нібито «готуються до військового зіткнення з Росією на рубежі 2030 року».

Крім того, російський дипломат порівняв дії західних країн із планом «Барбаросса» – стратегією нацистської Німеччини під час нападу на Радянський Союз у 1941 році.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що подібні історичні паралелі розраховані насамперед на внутрішню аудиторію Росії та мають викликати асоціації з подіями Другої світової війни.

«Штучно порівнюючи сучасний оборонний блок НАТО із Третім рейхом, Кремль прагне мобілізувати російське суспільство та ментально підготувати населення до потенційної участі у бойових діях проти європейських держав», – заявили у ЦПД.

Аналітики звертають увагу, що такі заяви з'являються на тлі попереджень західних розвідок про ризик можливого нападу Росії на країни НАТО у найближчі роки. На думку фахівців, Москва намагається використати звичну для себе тактику інформаційного «віддзеркалення», коли власні наміри приписуються іншій стороні.

У Центрі наголошують, що Кремль прагне заздалегідь сформувати для російського суспільства пояснення можливих майбутніх агресивних дій проти європейських держав.

«Віддзеркалюючи реальність, Кремль намагається зіграти на випередження і подати свої агресивні дії проти європейських держав як «вимушену оборону». Кремль вкотре використовує тактику перекладання відповідальності, щоб замаскувати власні плани з дестабілізації європейської безпеки та виправдати подальшу ескалацію», – підкреслили у ЦПД.

У відомстві зазначають, що російська пропаганда вже багато років використовує наратив про нібито «ворожий Захід» для виправдання зовнішньополітичних рішень Кремля. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну такі повідомлення стали одним із головних інструментів мобілізації російського суспільства.

Нагадаємо, раніше два норвезькі винищувачі F-35 піднялися в повітря через наближення російських стратегічних бомбардувальників Ту-160 до повітряного простору НАТО. У Кремлі заявили, що йшлося про плановий політ у міжнародному повітряному просторі, тоді як країни Альянсу розцінили цей інцидент як демонстрацію військової присутності Росії в арктичному регіоні.

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Теги: росія Європа війна

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