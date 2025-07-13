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Агент «АТЕШ» знищив машину кадирівців у Маріуполі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Агент «АТЕШ» знищив машину кадирівців у Маріуполі
«Атеш» передав «привіт муртадам-кадирівцям і особисто Лаптям Аладдіна»
фото: Атеш

Агент «Атеш» знищив автомобіль «Ахмата» у Маріуполі

Агент партизанського руху «Атеш» успішно провів диверсійну операцію в Маріуполі, знищивши автомобіль військовослужбовців підрозділу «Ахмат». Операція відбулася вночі, і, за повідомленням «Атеш», агент успішно зник, поки окупанти спали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Атеш».

Агент «АТЕШ» знищив машину кадирівців у Маріуполі фото 1
фото: Атеш
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«Атеш» передав «привіт муртадам-кадирівцям і особисто Лаптям Аладдіна», нагадавши, що їм «заборонено знімати тіктоки на українській землі». У повідомленні також наголошується: «Ваше незаконне перебування тут каратиметься всіма доступними методами. Маріуполь – це Україна

Нагадаємо, рух «Атеш» заявив про успішне проведення двох диверсій, які серйозно пошкодили військову логістику Росії у Волгограді та тимчасово окупованому Криму. За повідомленнями партизанів, ці дії спричинили значні перебої у русі поїздів, що використовувалися для перекидання техніки, палива, особового складу та боєкомплекту на лінію фронту. 

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Теги: Атеш Україна партизани Маріуполь Рамзан Кадиров

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