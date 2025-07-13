Агент «АТЕШ» знищив машину кадирівців у Маріуполі

Агент «Атеш» знищив автомобіль «Ахмата» у Маріуполі

Агент партизанського руху «Атеш» успішно провів диверсійну операцію в Маріуполі, знищивши автомобіль військовослужбовців підрозділу «Ахмат». Операція відбулася вночі, і, за повідомленням «Атеш», агент успішно зник, поки окупанти спали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Атеш».

фото: Атеш

«Атеш» передав «привіт муртадам-кадирівцям і особисто Лаптям Аладдіна», нагадавши, що їм «заборонено знімати тіктоки на українській землі». У повідомленні також наголошується: «Ваше незаконне перебування тут каратиметься всіма доступними методами. Маріуполь – це Україна!»

Нагадаємо, рух «Атеш» заявив про успішне проведення двох диверсій, які серйозно пошкодили військову логістику Росії у Волгограді та тимчасово окупованому Криму. За повідомленнями партизанів, ці дії спричинили значні перебої у русі поїздів, що використовувалися для перекидання техніки, палива, особового складу та боєкомплекту на лінію фронту.